Безос подал в суд на NASA из-за проигранного Илону Маску лунного контракта

Источник материала: АФН

Компания по производству космической техники Blue Origin, принадлежащая самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу, подала в суд федеральных исков в Вашингтоне жалобу на правительство США.

Конкретный ответчик – NASA, которое в апреле заключило контракт на создание пилотируемого лунного корабля стоимостью в 2,9 миллиарда долларов с компанией SpaceX другого миллиардера Илона Маска, отказавшись от услуг Blue Origin.

Компания стремится "исправить ошибки, допущенные в ходе заключения контракта, обеспечить справедливый подход, создать конкуренцию и гарантировать безопасное возвращение Америки на Луну", говорится в исковом заявлении.

Ранее предполагалось, что SpaceX и Blue Origin будут участвовать в проекте совместно, чтобы NASA в итоге выбрало лучший из двух конкурирующих кораблей, но, по словам руководителя программы пилотируемых полетов Кэти Людерс, агентство отказалось от такого варианта по соображениям бюджетной экономии.

Blue Origin сперва пожаловалась в Счетную палату США, но та в июле встала на сторону NASA.

Американский новостной сайт WebProNews указывает, что компания Маска предложила выполнить контракт за 2,94 миллиарда долларов, тогда как Blue Origin запросила почти шесть миллиардов, и находится выше в рейтинге качества корпоративного управления, так что поступок Безоса "не вызывает восторга" и, скорее всего, ни к чему не приведет.

В прошлом году другая компания Безоса, компьютерный гигант Amazon, судилась с министерством обороны США, отдавшим Microsoft 10-миллиардный контракт на поставку программного обеспечения для хранения данных в "облаке". Поскольку выполнение контракта из-за иска зависло, Пентагон в итоге аннулировал свое предложение и объявил новый тендер.

NASA должно представить в суд развернутый ответ на претензии Blue Origin не позднее 12 октября.

"В настоящее время руководство NASA заново изучает подробности этого дела. Сообща с нашими партнерами мы будет создавать новые технологии и высокооплачиваемые рабочие места и отправимся на Луну в рамках подготовки к высадке астронавтов на Марсе", - говорится в предварительном заявлении агентства.

Проект NASA "Артемида", стартовавший в 2017 году, предусматривает, помимо высадки, создание на орбите спутника Земли обитаемой станции.

Согласно заключенному контракту, SpaceX, являющаяся крупнейшим частным подрядчиком NASA, должна изготовить корабль к 2024 году.