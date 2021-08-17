Авиакомпания «Азимут» свяжет Минск и Краснодар с 31 августа

Российская авиакомпания «Азимут» начнет летать из Краснодара в Минск. Первый рейс по данному направлению будет выполнен 31 августа, указано на сайте перевозчика.



Фото: azimuth.aero

«Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть из аэропорта Краснодар и информирует о поступлении в продажу авиабилетов по новому направлению Краснодар — Минск — Краснодар», — отмечается в сообщении.

Рейс А4387/388 будет выполняться с 31 августа по вторникам согласно следующему расписанию: