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Китай на 2 месяца отменил прямые грузовые поезда в Литву

17.08.2021 18:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Из-за напряженной политической ситуации между странами в конце августа и сентябре отменяются прямые грузовые поезда из Китая в Литву – часть так называемого «Нового шелкового пути в Европу».

Об этом китайская железнодорожная компания China railway container transport corp. (CRCT) проинформировал клиентов в Литве. Отношения Китая и Литвы испортились после решения властей Литвы открыть представительство Тайваня.

«Предупреждаем, что из-за политической ситуации между Литвой и Китаем прямой поезд будет отменен (запланирован на 28 августа). Мы также сообщаем вам, что все прямые поезда в Вильнюс на сентябрь также будут отменены до дальнейших новостей от CRCT», - говорится в письме, передает BNS.

Представители Литвы в Китае говорят, что пока не получали никаких официальных уведомлений об отмене этих поездов. Литовский транспортный атташе в Китае Рамунас Римкус говорит, что такое решение Китая политически мотивировано.

«Большинство крупных китайских компаний являются государственными, их руководители боятся своих позиций. По этой причине, как только он услышал об охлаждении отношений между нашими странами и отменил консультации с китайским послом, незадолго до того, как они даже попросили показать свою лояльность», — сказал Римкус.

«Потеря этих нескольких евро из-за отмены прямых рейсов в Литву кажется им гораздо более безопасным вариантом, чем испытывать партийные неприятности», — добавил он.

Томас Янкаускас, руководитель отдела морского и железнодорожного транспорта ace logistics, логистической компании, перевозящей грузы из Китая, заявил, что такое китайское решение вызовет неудобства, но не нанесет большого ущерба, передает Delfi.

«До того, как мы начали перевозить товары поездом из Китая в Вильнюс, мы несколько лет перевозили их в Литву через Польшу. Скорее всего, из-за такой ситуации хоть какое-то время поток грузов придется снова перенаправлять на этот маршрут», — сказал Т. Янкаускас. «Сроки доставки товара будут немного увеличены, а стоимость перевозки увеличится, так как все придется доставлять автотранспортом из другой страны. Однако это не повлияет на сам поток товаров», — добавил он.

Министр транспорта Мариус Скуодис заявил на прошлой неделе, что есть признаки того, что растущая напряженность в отношениях между Вильнюсом и Пекином может сократить железнодорожные перевозки из Китая. При этом он подчеркнул, что экономические отношения между Литвой и Китаем достаточно слабые. Глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка также заявил, что есть «определенные препятствия» для этого транзита, но это незначительные количества. Регулярные грузовые поезда из Китая в Вильнюс были запущены в 2020 году.

 
Теги: Новости
 
 
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Из-за напряженной политической ситуации между странами в конце августа и сентябре отменяются прямые грузовые поезда из Китая в Литву – часть так называемого...
 
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