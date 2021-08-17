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«Это греет душу и даёт заряд бодрости». Что важно для каждого врача – сокровенным делятся молодые медики из Несвижа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более тысячи молодых специалистов пополнили медицинские учреждения Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это врачи общей практики, профильные специалисты, интерны, а также медработники со средним специальным образованием.
Анна Куртасова, корреспондент:
После окончания медицинского университета Екатерина Скачко вернулась в родной Несвиж. О профессии врача мечтала с детства и точно знала, на кого будет учиться. Сейчас работает офтальмологом в центральной больнице.
Екатерина Скачко, врач-офтальмолог Несвижской центральной районной больницы:
Хороший коллектив, отзывчивые пациенты и интересная работа. График расписан по часам. Утром профосмотры, выписка назначений и рецептов, после обеда – консультации в стационарах. Освоиться на новом месте в первые дни помогали коллеги.
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«Это греет душу и даёт заряд бодрости». Что важно для каждого врача – сокровенным делятся молодые медики из Несвижа
Новости Беларуси. Более тысячи молодых специалистов пополнили медицинские учреждения Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это врачи общей...
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