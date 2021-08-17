Меркель назвала ситуацию с нелегалами из Беларуси атакой на весь Евросоюз

Германия проведет тесные консультации со своими европейскими партнерами по поводу скоординированного ответа властям Беларуси в связи с миграционным кризисом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 17 августа на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.





Как передает Deutsche Welle , глава германского правительства сказала, что Александр Лукашенко «использует беженцев, например из Ирака, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом». По ее словам, Берлин постарается занять общую позицию с партнерами по ЕС, «потому что этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском союзе, а не только на одну страну».

В свою очередь, Кая Каллас подняла вопрос о введении новых санкций против Минска. Она подчеркнула, что Минск использует тему беженцев в своих целях как оружие против ЕС.

Как сообщалось, 6 августа на тему нелегальной миграции из Беларуси с заявлением выступили премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии. В нем выражалась «серьезная обеспокоенность по поводу продолжающейся гибридной атаки режима Александра Лукашенко на целостность внешней границы Евросоюза».

«Мы решительно осуждаем все попытки использовать незаконную миграцию с целью оказания политического давления на ЕС и его государства-члены, — говорилось в заявлении. — ЕС, его государства-члены, страны происхождения и транзита незаконной миграции и другие международные игроки должны продолжать оперативно реагировать и работать над дальнейшим укреплением возможностей ЕС по возвращению мигрантов в рамках комплексного подхода, поскольку люди, не имеющие права оставаться в ЕС, должны быть возвращены».

«Мы призываем Совет ЕС и наших партнеров расширить индивидуальные и секторальные санкции в отношении белорусского режима, а также ввести новый санкционный режим в отношении всех сторон, вовлеченных в спонсируемое государством использование незаконных миграционных потоков. Необходимо рассмотреть и оперативно внедрить ограничительные меры, направленные на тех, кто незаконно ввозит мигрантов, нарушая права человека. Мы работаем в тесном взаимодействии с нашими партнерами, чтобы бороться с незаконным потоком мигрантов, остановить контрабанду людей, сломать бизнес-модель контрабандистов и препятствовать тому, чтобы люди становились инструментами в гибридной атаке Лукашенко на ЕС», — подчеркивалось в заявлении премьеров трех балтийских стран.

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило экстремальное положение на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в содействии росту нелегальной миграции. К охране границы привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители Frontex и пограничники Эстонии.

10 августа правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Он будет действовать до 10 ноября. На помощь пограничникам направлены армия и полиция.