«Полиция сказала, это почти невозможно». Как я поймала обокравшего меня вора, подкидывая ему денег

Почему Курбат была вынуждена уехать из Беларуси и чем прямо сейчас занимается в Литве, Таня уже рассказывала KYKY. Большое интервью с ней вы можете прочитать вот по этой ссылке.

Часть первая. Завязка, кульминация и развязка действия

«Все началось с того, что я решила снять контент для инстаграма и попросила подругу, чтобы та меня пофотографировала. В обычный будний день мы встретились в самом центре Вильнюса (центрее просто некуда) – на проспекте Гедимина, возле гостиницы Novotel. Зачем-то я взяла с собой деньги, все банковские карты, недешевый планшет и наушники, все документы, ну, и ключи от квартиры. Уже после я оценила общую стоимость этой сумки – содержимого получилось на 3,5-4 тысяч евро.

Мы начали съемку, я поставила сумку на бордюр и говорю подруге: «Саша, присматривай». Хотя была уверена, что ничего с ней не случится – вот же она, прямо под носом.

Но уже через 15 секунд сумка пропала.

Первая эмоция – отрицание: «Этого не может быть! Наверное, ее кто-то спрятал, чтобы не украли. Надо посмотреть по сторонам, сто процентов сейчас найду». Та же я пару секунд спустя: «А-а-а! Меня обокрали!»

У меня было два ключевых страха. Первый – в сумке реально много ценного, в том числе планшет – мой основной рабочий инструмент. Второй: «Как мне теперь попасть домой?». Запасные ключи находились у человека, который в тот день как раз был в отъезде. И это я еще не вспомнила, что в боковом кармане сумки бережно припрятала паспорт, восстанавливать который в беларуском посольстве Литвы, мягко скажем, для меня небезопасно.

Но дальше произошло что-то невероятное: я начала действовать четко и слаженно, как бесчувственный Терминатор. Потом сама от себя была в шоке. Понимая, что эмоции и жалость к себе мешают, я их устраняю: звоню одному другу, который успокаивает и говорит: «Не волнуйся, все, что нужно для работы, купим. Главное – ищи паспорт». И только в этот момент я вспоминаю, что в украденной сумке мой основной документ, и если я его профукаю, придется подаваться на беженство.

Дальше звоню собственнику своей арендной квартиры, он успокаивает, что запасной ключ у него есть. Значит можно не эмоционировать и сфокусироваться на главном – спасать паспорт. Чтобы была понятна скорость действий: все описанное выше – события буквально трех минут.

Я начала думать, что же делать дальше. Кричу подруге: «Беги в гостиницу, пусть смотрят по камерам видеонаблюдения!» Она побежала, я рванула за ней со словами: «Отбой! Пока они будут смотреть камеры, мы потеряем время. Звони в полицию!».

И вдруг мне в голову приходит мысль, что к Apple ID подключены все мои гаджеты – айфон, часы, планшет. И хотя в планшете нет сим-карты, он каким-то непонятным мне образом демонстрирует свое местоположение – пусть неточное и с небольшой задержкой, но все же. Так по геолокации я увидела, что планшет, а значит и вор, находятся где-то неподалеку. И пока я пыталась определить, где именно, мне на смартфон пришло уведомление: с одной из моих банковских карт совершена покупка в магазине за углом.

К счастью, это была карта европейского банка Revolut, которая разрешает совершать покупки до определенной суммы без ввода пин-кода. Я увидела, что с карты списано семь евро, и автоматически подумала: «Надо срочно ее заблокировать!». Уже начала это делать, но вовремя остановилась, подумав: «Таня, если заблокируешь карту, ты потеряешь с ним связь».

Максимум, что мог бы потратить вор, – 100 евро. Столько денег было на карте Revolut, основная сумма лежала на другой карточке, воспользоваться которой без пин-кода нельзя. И я решила, пусть он потратит эти 100 евро – у меня будет шанс найти его и спасти все остальное. Важно знать: Revolut присылает подробные электронные чеки – что ты купил, в каком магазине, где географически этот магазин находится. Поэтому мы с подругой тут же рванули туда, где произошла первая транзакция. Полиции же все не было (после мне объяснили, что на уличные кражи полицейские особо не спешат, потому что эти преступления практически никогда не раскрываются).

Подбегая к магазину, я увидела, что навстречу мне бежит какой-то подозрительный мужчина. Он выглядел напуганным, и я зачем-то решила обернуться ему вслед. Помню, посмотрела на его рюкзак и подумала: «А не мои ли вещи там лежат?» – и продолжила бежать в магазин. Там нас встретил охранник и вызвался помочь – догнать вора, который только что засветился на видеокамерах (при этом никто доподлинно не знал, как он выглядит). И вот мы уже втроем – я, моя хрупкая подруга Саша и охранник из магазина – снова бежим в поисках непонятно кого. С очень условной и размытой подсказкой в виде примерного местоположения планшета, которое я с задержкой отслеживаю в Apple ID.

Я вижу, что планшет довольно быстро удаляется от нас в другую часть города. Мы решаем не ждать полицию и вызываем такси. Оно приехало через минуту, за рулем сидел крепкий парень – нам с ним тоже безоговорочно повезло. Узнав, что произошло, он просто зажал клаксон и на красный свет начал гнать по широкому проспекту в час пик.

По скорости, с которой «двигался» планшет, я поняла, что вор, скорее всего, едет на общественном транспорте. Но уже через пару минут мне снова начали приходить оповещения о списаниях денег с карты: -20 евро, -30 евро, -15 евро. Как мы потом выяснили, за эти деньги вор покупал Jack Daniel's и сигареты – делал он это в одном из двух магазинов Вильнюса, где людям сомнительного вида не задают никаких вопросов вроде «покажите вашу карту, а кому она принадлежит?». Вор оказался профессионалом своего дела – он знал, какие лимиты на транзакции без пин-кода устанавливает Revolut. Я понимаю, что до этого магазина нам ехать еще 3-4 минуты, а судя по скорости шопинга, деньги на карте вот-вот закончатся.

То есть вору хватит всего на еще одну покупку, которая займет не больше минуты, он поймет, что денег на карте больше нет, уйдет из магазина – и я его потеряю.

В этот момент я решаю перевести ему денег с другой моей карты на Revolut – чтобы вору хватило еще на несколько итераций и он задержался в магазине до моего приезда. И это сработало! Честно, до сих пор не понимаю, откуда в моей голове появилась такая идея: спонсировать воришку, чтобы задержать его на месте преступления. Позже, спустя пару часов, весь полицейский участок будет, мягко скажем, удивляться моему поступку (смеется).

Так вот, когда вор тратил последние деньги, на пороге магазина появилась группа захвата в нашем лице: я, подруга и два крепких парня – таксист и охранник. И тут я увидела того самого мужчину, который пробегал мимо меня десятью минутами ранее. Парни его заломали, уложили на землю, после чего мы открыли его рюкзак и увидели там несколько бутылок виски, мой планшет, наушники и все карточки, вот только паспорта и самой сумки там не было. На вопрос, где документы, вор ответил, мол, не беспокойтесь, все дома.

Домом он называл сарай непонятного типа, который находился недалеко от места преступления. Через минут сорок приехала полиция, и уже с полицейскими мы поехали в этот барак, где нашли все остальные вещи. А после отправились в участок. Пока мы давали показания, выяснилось, что этот вор – уголовник в розыске, которого никак не могла поймать полиция, а мы взяли его голыми руками (смеется).

Это был человек без определенного места жительства, но выглядел он достаточно бодро, хотя, скорее всего, в момент нашей встречи находился под наркотиками. Визуально он не очень похож на бомжа. В полиции сказали, что ему светит серьезный срок, потому как мое дело – не первое его преступление. К тому же у него нашли еще и наркотики, а это отягощающий фактор. Скорее всего, человек сядет надолго.

Буквально на днях мне прислали повестку, сказали, что нужно прийти в участок, подписать бумаги и получить материальную компенсацию – все те деньги, которые успел потратить вор.

От всей этой ситуации в шоке были даже полицейские. Они сказали, что уличные кражи раскрыть практически невозможно, а случай, когда такую кражу раскрывает сам потерпевший, да еще и в десяти километрах от места преступления – первый на их памяти. А я, в свою очередь, собираюсь написать в литовское представительство Revolut и предложить им сделать кейс о том, как их система спасает пользователей в подобных непредвиденных ситуациях.

Вообще, я горда собой, ведь, по сути, нейтрализовала источник зла для многих людей. Этот человек каждый день что-то у кого-то воровал, постоянно принося людям потери, неприятные эмоции и страдания. А это один из основополагающих принципов моей жизни – приуменьшать зло и преумножать добро (улыбается).

Часть вторая. Время делать выводы

Я долго думала о случившемся и провела массу параллелей с кражей моей сумки с происходящем в Беларуси. Хочу поделиться с вами собственными выводами:

• Побеждает тот, у кого сильнее мотивация. В моем случае мотивация вора была очень проста: купить алкоголь, перепродать его, заложить в ломбард наушники и планшет – все, снова идти на охоту. Для него это был обычный рабочий день, а я спасала свой главный документ, который гарантирует мне пребывание в чужой стране. Поэтому так важно оценивать мотивацию своего соперника: если ты понимаешь, что она сильнее твоей, даже не стоит ввязываться в борьбу.

• В стрессовой ситуации важно заручиться поддержкой других людей, избавиться от паники и сфокусироваться на решении проблемы. Если бы я начала размазываться по асфальту от жаления себя, то потратила бы впустую уйму времени и сил. Я же сделала иначе: устранила основные причины переживания, благодаря чему сохранила мозг ясным и нашла способ поймать вора.

• Иногда нужно потерять меньшее, чтобы спасти/получить большее. Вспомните, как беларусы часто рассуждали: «Выйти на забастовку? Я же потеряю работу, чем потом семью кормить?». А есть те, кто сразу понял, что без потерь к большой цели не прийти. Сегодня эти люди или в тюрьмах, или в эмиграции. Но я уверена, что скоро и остальные поймут эту простую, но такую важную для всех нас истину.

• Не стоит перекладывать ответственность за решение своих проблем на других. Если бы я ждала, что приедет полиция и все сделает, скорее всего, оплакивала бы я кражу по сей день. Но я предпочла взять ответственность за результат в свои руки – и у меня получилось.

• Бесполезно бороться с технологиями устаревшими методами. Мой вор прогорел из-за того, что не понимает, как устроен современный цифровой мир. Мне кажется, этот момент очень характеризует происходящее в Беларуси, где с экранов мы до сих пор слышим фразы в духе «айфоны-плафоны» и «инстаграмы-стограммы». Устаревшее политическое поколение запрещало нам в день выборов делать фото, вести стримы, запугивало голосами пропаганды и даже шторки убирало на участках, но «Голос» работал вообще в другой плоскости – поэтому нарушить его работу у «властей» не получилось. Уверена, мой вор до сих пор не понимает, как я его нашла. Сидит в своей камере и думает: «Как, ка-а-а-ак она это сделала?!»

• И последний, самый главный инсайт: с отважными и умными беларусками связываться очень опасно. Они в любом случае добьются того, чего хотят».

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