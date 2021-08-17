Стало известно, какую сумму ущерба БССР за годы ВОВ насчитала Генпрокуратура. Цифра получилась огромной

На сегодня в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси Генпрокуратура установила многочисленные случаи:





массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики;

насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии;

использования принудительного труда в интересах противника;

организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей.

Кроме того, повсеместно происходило уничтожение имущества и его незаконное безвозмездное изъятие в пользу агрессора:





разграбление колхозов, отбирание скота;

разрушение промышленных предприятий, зданий, объектов инфраструктуры;

вывоз оборудования (паровые котлы, турбины, передвижные электростанции, металлорежущие станки, деревообрабатывающее оборудование и т.п.);

хищение историко-культурных ценностей (музейные экспонаты, предметы живописи, драгоценности).





Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.





С учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее 500 млрд долларов США в эквиваленте.





пишет intex-press.by Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда,intex-press.by



