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Стало известно, какую сумму ущерба БССР за годы ВОВ насчитала Генпрокуратура. Цифра получилась огромной
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура обратилась в Совет Министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного злодеяниями нацистских преступников на территории БССР в годы Великой Отечественной войны.
На сегодня в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси Генпрокуратура установила многочисленные случаи:
массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики;
насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии;
использования принудительного труда в интересах противника;
организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей.
Кроме того, повсеместно происходило уничтожение имущества и его незаконное безвозмездное изъятие в пользу агрессора:
разграбление колхозов, отбирание скота;
разрушение промышленных предприятий, зданий, объектов инфраструктуры;
вывоз оборудования (паровые котлы, турбины, передвижные электростанции, металлорежущие станки, деревообрабатывающее оборудование и т.п.);
хищение историко-культурных ценностей (музейные экспонаты, предметы живописи, драгоценности).
Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.
С учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее 500 млрд долларов США в эквиваленте.
Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда,
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Стало известно, какую сумму ущерба БССР за годы ВОВ насчитала Генпрокуратура. Цифра получилась огромной
Генеральная прокуратура обратилась в Совет Министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного...
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