ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, какую сумму ущерба БССР за годы ВОВ насчитала Генпрокуратура. Цифра получилась огромной

17.08.2021 18:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура обратилась в Совет Министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного злодеяниями нацистских преступников на территории БССР в годы Великой Отечественной войны.

На сегодня в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Беларуси Генпрокуратура установила многочисленные случаи:

массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики;
насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии;
использования принудительного труда в интересах противника;
организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей.
Кроме того, повсеместно происходило уничтожение имущества и его незаконное безвозмездное изъятие в пользу агрессора:

разграбление колхозов, отбирание скота;
разрушение промышленных предприятий, зданий, объектов инфраструктуры;
вывоз оборудования (паровые котлы, турбины, передвижные электростанции, металлорежущие станки, деревообрабатывающее оборудование и т.п.);
хищение историко-культурных ценностей (музейные экспонаты, предметы живописи, драгоценности).

Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

С учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее 500 млрд долларов США в эквиваленте.

Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда, пишет intex-press.by
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура обратилась в Совет Министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алёна Родовская: «Вы работаете не для смены режима или проведения идей в свою жизнь, вы работаете журналистами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by