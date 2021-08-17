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Что с ростом белорусской экономики? Одной картинкой

17.08.2021 18:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что с ростом белорусской экономики? Одной картинкой
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер

Если сравнить цифры 2020-го и 2021-го в долларах США, то получим, что в январе-июле 2020-го ВВП составил $34,1 млрд, а в январе-июле 2021-го уже $37,1 млрд. Рост — на $3 млрд. В 2019-м ВВП за семь месяцев составлял $34,4 млрд.


Инфографика: Myfin.by

Можно заметить, что в долларовом выражении белорусская экономика начала ускорятся с марта этого года, прибавляя по $5-6 млрд в месяц. Как объясняет академический директор BEROC Катерина Борнукова, это произошло за счет быстрого восстановления внешнего спроса в первом полугодии 2021-го, а также роста цен на сырьевые и другие товары, которые Беларусь поставляет на экспорт. В то же время все внутренние проблемы белорусской экономики остались нерешенными. И показатели внутреннего спроса стагнируют: ритейл после затяжного падения сейчас показывает отсутствие роста, инвестиции рухнули более чем на 10%, падает объем выданных кредитов.

Люди из-за неопределенности с тем, что будет дальше, придерживаются стратегии сбережения: больше откладывают, стараются меньше тратить, меньше брать кредиты, банковские вклады переводят в наличные и хранят их дома.

 
 
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