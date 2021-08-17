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Что с ростом белорусской экономики? Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Если сравнить цифры 2020-го и 2021-го в долларах США, то получим, что в январе-июле 2020-го ВВП составил $34,1 млрд, а в январе-июле 2021-го уже $37,1 млрд. Рост — на $3 млрд. В 2019-м ВВП за семь месяцев составлял $34,4 млрд.
Можно заметить, что в долларовом выражении белорусская экономика начала ускорятся с марта этого года, прибавляя по $5-6 млрд в месяц. Как
Люди из-за неопределенности с тем, что будет дальше, придерживаются стратегии сбережения: больше откладывают, стараются меньше тратить, меньше брать кредиты,
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Белорусская экономика, по данным Белстата, в январе-июле 2021 выросла на 3,3% по сравнению с прошлым годом. Если пересчитать данные по ВВП в доллары США, то июль показал...
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