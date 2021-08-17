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Ангела Меркель: Лукашенко использует беженцев, чтобы подорвать безопасность ЕС
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Берлин проведет тесные консультации с европейскими партнерами о скоординированном ответе Минску.
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом. Выступая во вторник, 17 августа, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, она заявила, что Германия проведет тесные консультации со своими европейскими партнерами о скоординированном ответе, сообщает
Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом, указала глава германского правительства. По ее словам, Берлин постарается занять общую позицию с партнерами по ЕС, «потому что этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском Союзе, а не только на одну страну».
Кая Каллас подняла вопрос о введении новых санкций против Минска. Она подчеркнула, что Минск использует тему беженцев в своих целях как оружие против ЕС.
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Берлин проведет тесные консультации с европейскими партнерами о скоординированном ответе Минску.
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