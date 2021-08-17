ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ангела Меркель: Лукашенко использует беженцев, чтобы подорвать безопасность ЕС

17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Берлин проведет тесные консультации с европейскими партнерами о скоординированном ответе Минску.

Ангела Меркель: Лукашенко использует беженцев, чтобы подорвать безопасность ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом. Выступая во вторник, 17 августа, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, она заявила, что Германия проведет тесные консультации со своими европейскими партнерами о скоординированном ответе, сообщает «Немецкая волна».

Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом, указала глава германского правительства. По ее словам, Берлин постарается занять общую позицию с партнерами по ЕС, «потому что этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском Союзе, а не только на одну страну».

Кая Каллас подняла вопрос о введении новых санкций против Минска. Она подчеркнула, что Минск использует тему беженцев в своих целях как оружие против ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Берлин проведет тесные консультации с европейскими партнерами о скоординированном ответе Минску.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что с ростом белорусской экономики? Одной картинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by