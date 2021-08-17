ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гомельского волонтера Илью Миронова судят за майку с надписью «Пишите письма»

17.08.2021 19:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Известного гомельского волонтера Илью Миронова, который написал уже более 2500 писем политзаключенным, судят за майку с надписью «Пишите письма».

Утром 17 августа волонтер был у СИЗО, чтобы отдать передачу, и его задержали сотрудники милиции, составили протокол за «несанкционированный пикет» (статья 24.34 КоАП).

«Несанкционированным пикетом» милиция посчитала майку с надписью о письмах. После обеда в суде Центрального района Гомеля началось разбирательство административного протокола. Судья — Виктор Козачёк.

Илья Миронов отрицал, что проводил пикет. Он пояснил, что носит майку уже несколько месяцев. «На майке написано "Пишите письма!". Когда все пользуются мессенджерами, я хочу призвать людей чаще писать настоящие письма, которые способны передать тепло человеческих чувств. А принт с изображением кота на майке — это картина известной белорусской художницы, которая посвятила эту работу мне (имеется в виду Ольга Якубовская, которая нарисовала серию картин с котами. — ред.)», — пояснил суду волонтер.

Судья поинтересовался, известно ли Миронову об акции, приуроченной ко дню рождения Сергея Тихановского 18 августа. Волонтер ответил, что ничего не знает о такой акции.

Суд продлится завтра. Ночь Миронов проведет в ИВС.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известного гомельского волонтера Илью Миронова, который написал уже более 2500 писем политзаключенным, судят за майку с надписью «Пишите письма».
 
Новости дня
Новости разные
 
Чисто рыночная история. Почему у России нет мощностей принять белорусский калий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by