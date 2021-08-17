Источник материала: UDF



Фото: lrmuitine.lt

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Фото: lrmuitine.lt

Фото: lrmuitine.lt

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовские таможенники задержали на границе партию контрабандных белорусских сигарет на 2,2 млн. евро Белоруса задержали на двое суток.

Фура Man пересекала белорусско-литовскую границу ночью 15 августа. Согласно документам, в автомобиле, который следовал транзитом через Литву в Италию, перевозились плетеные корзины.Однако, когда таможенники проверили машину с помощью рентгена, то оказалось, что корзин в фуре было всего несколько поддонов, а остальная часть полуприцепа была заполнена другим грузом — коробками с белорусскими сигаретами NZ Gold. По предварительным данным, в машине было 1266 коробок — более 633 тысяч пачек сигарет, которые предварительно оценили в 2,23 миллиона евро.Белоруса задержали на двое суток. В Каунасском отделении Таможенной уголовной службы начато досудебное расследование.В этом году в Литве было задержано около 12 млн пачек сигарет стоимостью около 42 млн евро. Только за июль и август литовские таможенники задержали более 3 млн пачек сигарет.