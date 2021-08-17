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Литовские таможенники задержали на границе партию контрабандных белорусских сигарет на 2,2 млн. евро

17.08.2021 19:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литовские таможенники задержали на границе партию контрабандных белорусских сигарет на 2,2 млн. евро
Фото: lrmuitine.lt
Литовские таможенники 15 августа в пункте пропуска «Райгардас-Привалка» задержали очередную крупную партию сигарет. По документам в фуре, которой управлял белорус, должны были перевозить только плетеные корзины, но оказалось там еще были и табачные изделия на 2,2 миллиона долларов, сообщает таможенная служба Литвы.

Фура Man пересекала белорусско-литовскую границу ночью 15 августа. Согласно документам, в автомобиле, который следовал транзитом через Литву в Италию, перевозились плетеные корзины.

Однако, когда таможенники проверили машину с помощью рентгена, то оказалось, что корзин в фуре было всего несколько поддонов, а остальная часть полуприцепа была заполнена другим грузом — коробками с белорусскими сигаретами NZ Gold. По предварительным данным, в машине было 1266 коробок — более 633 тысяч пачек сигарет, которые предварительно оценили в 2,23 миллиона евро.

Литовские таможенники задержали на границе партию контрабандных белорусских сигарет на 2,2 млн. евро

Фото: lrmuitine.lt

Белоруса задержали на двое суток. В Каунасском отделении Таможенной уголовной службы начато досудебное расследование.

Литовские таможенники задержали на границе партию контрабандных белорусских сигарет на 2,2 млн. евро

Фото: lrmuitine.lt

В этом году в Литве было задержано около 12 млн пачек сигарет стоимостью около 42 млн евро. Только за июль и август литовские таможенники задержали более 3 млн пачек сигарет.
 
 
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