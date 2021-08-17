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4350 штрафа за три бчб-флажка на столбах получила женщина из Миханович

17.08.2021 19:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

4350 штрафа за три бчб-флажка на столбах получила женщина из Миханович
Иллюстративное фото
37-летняя жительница Минского района ночью 9 мая 2021 года с помощью аэрозольной краски нарисовала на трех столбах линии электропередач в агрогородке Михановичи бело-красно-белые флаги.

По словам обвинения, «это сделало невозможным эстетическое восприятие этих сооружений и нарушило их архитектурную выразительность».

В итоге на основании ст.341 УК женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 БВ (Br4350).
 
 
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Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 БВ (Br4350).
 
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