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4350 штрафа за три бчб-флажка на столбах получила женщина из Миханович
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По словам обвинения, «это сделало невозможным эстетическое восприятие этих сооружений и нарушило их архитектурную выразительность».
В итоге на основании ст.341 УК женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 БВ (Br4350).
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Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 БВ (Br4350).
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