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Байден: США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран

17.08.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран, считает американский президент Джо Байден. Он закончил свое выступление, громко хлопнув папкой по столу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.

"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.
Президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.
 
 
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США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран, считает американский президент Джо Байден. Он закончил свое выступление, громко хлопнув папкой по...
 
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