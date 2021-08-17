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Байден: США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран
Источник материала: Партизан
США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран, считает американский президент Джо Байден. Он закончил свое выступление, громко хлопнув папкой по столу.
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"Армия США не должна ввязываться в "вечные" военные конфликты в других странах", - заявил Байден.
Президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.
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США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран, считает американский президент Джо Байден. Он закончил свое выступление, громко хлопнув папкой по...
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