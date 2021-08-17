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Сбылось: Роман Протасевич запустил авторский проект

17.08.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявлявший о намерении запустить свое медиа Роман Протасевич начал вести Telegram-канал SPRAVA


Фото их архива БелТА

Напомним, ранее молодой человек рассказал в интервью RT о подготовке авторского проекта в сфере СМИ, который будет отвечать запросам белорусского общества, причем «на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать». Тогда Р. Протасевич обратил внимание: он не утверждает, что с самого начала это будет большой проект, но определенные планы имеются.

В первой публикации ресурса, появившейся 17 августа, отмечается, что прежде всего это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг нее. Р. Протасевич заверил, что на канале не будет языка вражды, непроверенной информации и откровенной пропаганды.
 
 
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Заявлявший о намерении запустить свое медиа Роман Протасевич начал вести Telegram-канал SPRAVA
 
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