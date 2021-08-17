Авиакомпании столкнулись с проблемами из-за плохой погоды

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Авиакомпании все чаще сталкиваются с проблемами из-за непогоды, вызванной климатическими изменениями, пишет Financial Times.





Суровые погодные условия обернулись для перевозчиков нарушением графиков полетов и расписаний. В августе в крупнейших аэропортах США О'Хара и Даллас/Форт-Уэрт из-за штормов отменилось более 300 рейсов. Столько же вылетов отложили из-за дыма от лесных пожаров на северо-западе страны, а в Лас-Вегасе и Колорадо взлету самолетов помешала сильная жара.





В 2019 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела опрос среди государств-членов ООН, в ходе которого три четверти респондентов заявили, что авиационная отрасль испытывает последствия изменения климата. «Нам все сложнее предсказывать погоду», — заявил управляющий директор Сетевого операционного центра United Airlines Дэвид Кенсик.





В Европе число задержанных рейсов из-за непогоды выросло с 2003-го по 2019 годы с 3,5 до 6,5 миллиона. В США этот показатель с 2004-го по 2019 годы увеличился с 35 до 54 процентов. Не всегда плохая погода связана с климатическими изменениями, но факт в том, что она становится менее предсказуемой и более переменчивой, и этот процесс пока не остановить.





Задержки и отмены рейсов серьезно бьют по карману перевозчиков, которым приходится оплачивать сверхурочную работу менеджеров и операторов колл-центров, принимающих звонки недовольных пассажиров. Авиакомпании спасает только, что законы Евросоюза и США позволяют обойтись без компенсации клиентам, если проблемы с вылетом возникли из-за плохой погоды. Помимо очевидных затрат, перевозчики столкнутся с увеличением расходов на топливо из-за изменения скорости ветра.





Участники рынка ищут выход из положения, иногда используя технические решения прошлых лет. Сингапурский аэропорт Чанги, построенный в 1981 году, расположен на высоте 5,5 метра над средним уровнем моря. Норвежский аэропорт Avinor пошел по этому же пути — новые взлетно-посадочные полосы возведут на высоте не менее семи метров над уровнем моря, чтобы избежать последствий повышения уровня воды Мирового океана.





На долю авиакомпаний приходится два процента выбросов углекислого газа в мире, но, учитывая выбросы других вредных веществ, самолеты влияют на климат сильнее, чем кажется. В конце июля британский Комитет по изменению климата заявил, что для достижения экологических целей авиакомпании должны стать эффективнее. Он призвал их инвестировать в альтернативное топливо и разработку методов для сокращения углеродного следа.



