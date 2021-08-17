Как белорусские тренеры работали в чемпионате России по футболу? Вспоминаем самые яркие примеры

VOK A вспоминаем наших тренеров, которые действительно отличились своей работой в российском элитном дивизионе. Логично, что чаще всего за работой наших специалистов наблюдают боссы команд стран-соседок. Если звезды сходятся, то мы желаем успехов очередному земляку, который решает попробовать свои силы в новой для себя лиге. Так сложилось, что для белорусских коучей самым популярным направлением стало восточное. В чемпионате России трудоустраивались многие белорусы. Вместе сA вспоминаем наших тренеров, которые действительно отличились своей работой в российском элитном дивизионе.

Виктор Гончаренко

На данный момент только один белорусский коуч занимает должность главного тренера в клубе российской Премьер-лиги. Вот с него и начнем. Речь идет о Викторе Гончаренко, который возглавил «Краснодар» в апреле нынешнего года. Один из самых успешных тренеров в истории БАТЭ отправился покорять российский футбол в 2013 году. Тогда было очевидно, что специалист перерос чемпионат Беларуси и может претендовать на лигу уровнем повыше. Начинал тренер с тоже Краснодара, возглавив местную «Кубань». Сезон подходил к концу, поэтому Виктор мог сконцентрироваться на подготовке подопечных к следующему розыгрышу.





На старте нового чемпионата «Кубань» выдала девятиматчевую серию без поражений. После тринадцати туров команда Гончаренко шла пятой. Для скромного краснодарского клуба, который в принципе никогда не занимал в чемпионате России место выше пятого, результат по сезону был весьма неплохим. Но белорусский коуч был уволен с формулировкой, что в коллективе «уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий». Нелепому решению и его идиотскому объяснению удивлялись все: тренеры, фанаты клуба, журналисты. Возмущению не было предела, и даже игроки «Кубани» заявляли, что с дисциплиной все было в порядке. Но Виктор все-таки попрощался с Краснодаром.





Следующим клубом в российской карьере тренера стал «Урал» из Екатеринбурга. Гончаренко возглавлял команду меньше четырех месяцев. Расставание клуба со специалистом прошло при странных обстоятельствах: речь шла даже о договорных матчах и нежелании Виктора быть замешанным в подобных историях.





Затем нашего земляка забросило в Москву. Гончаренко пришелся ко двору в ЦСКА и в штабе Леонида Слуцкого занял должность старшего тренера. Оказавшись в «армейском» клубе в сентябре 2015-го, уже в июне следующего года Виктор снова возвращается к работе главного тренера, но уже в «Уфе». Под руководством белоруса команда смогла закрепиться в середине турнирной таблицы, но и в этот раз Гончаренко порулил клубом относительно немного. Специалиста вновь пригласили в Москву, теперь на пост главного тренера ЦСКА. От таких предложений не отказываются, поэтому Виктор взялся за работу.





Чем запомнился Гончаренко, тренируя ЦСКА? При белорусском коуче «армейцы» два раза подряд становились вторыми в Премьер-лиге и выигрывали Суперкубок России. С Виктором клуб продемонстрировал неплохую игру в еврокубках сезона 2017/18. Сначала в группе Лиги чемпионов «армейцы» поборолись с «МЮ», «Базелем» и «Бенфикой», заняв третье место при девяти набранных баллах. Затем в Лиге Европы ЦСКА прошел «Црвену Звезду» и крепкий «Лион», попав в 1/4 финала на лондонский «Арсенал». «Армейцы» уступили «канонирам», но смело могли заносить в актив один из лучших за последние годы еврокубковый сезон.





В следующих двух сезонах ЦСКА занимал четвертое место, что не очень вдохновляло болельщиков прославленного клуба. В последнем для Гончаренко «армейском» сезоне напряжение увеличивалось от матча к матчу. Футболисты почти в каждой игре наступали на одни и те же грабли, повторяли глупые ошибки, что бесило даже самых преданных персональных фанатов белорусского тренера. В итоге его отставка стала вопросом времени. К сожалению, у Виктора не получилось реализовать тренерские задумки, которые он хотел применить в ЦСКА.





А теперь — очередной «краснодарский» этап карьеры. Он пока настолько короток, что нельзя делать никаких мало-мальски серьезных выводов. Поэтому с оценками подождем и пожелаем соотечественнику удачи.

Игорь Криушенко

Виктор Гончаренко был не первым тренером БАТЭ, на которого обратило внимание руководство российских клубов. Похожая история произошла и с его предшественником — Игорем Криушенко. Правда, после успешной работы в Борисове специалист сразу перешел в минское «Динамо». Но здесь его постигла судьба многих динамовских коучей того времени, которые не смогли дать сиюминутный результат. Криушенко отправили в отставку.













Тренера пригласили на работу в Новосибирск. Белорусский специалист возглавил «Сибирь», которая в то время играла в Первом дивизионе. Игорь смог сделать из коллектива команду, способную показывать неплохой футбол и добиваться результата. По итогам сезона-2009 «Сибирь» завоевала право подняться в Премьер-лигу. Повышения в классе удалось добиться в последнем туре. В «вышке» дела у команды не заладились со старта. «Сибирь» почти не набирала очков и шла на последнем месте. Но руководство клуба продолжало поддерживать Криушенко, надеясь, что тот сможет исправить ситуацию. Доверие к белорусскому тренеру основывалось не на пустом месте, ведь параллельно с неудачами в чемпионате «Сибирь» классно выступила в Кубке страны, впервые в истории добравшись до финала.





Команда Игоря начинала борьбу с 1/32 финала. Можно сказать, что «сибирякам» везло с соперниками по сетке. Барнаульское «Динамо», «Кубань», «Урал», затем «Луч-Энергия» из Владивостока, «Алания» — и «Сибирь» выходит в финал. В решающем матче команда Криушенко минимально уступила питерскому «Зениту», зато получила право выступить в Лиге Европы. Для коллектива, еще недавно боровшегося за выход в высший дивизион, это было большим успехом.





В Лиге Европы «Сибирь» стартовала с третьего квалификационного раунда и прошла кипрский «Аполлон» за счет гола в гостях. В первом матче раунда плей-офф команда сенсационно победила «ПСВ» — 1:0. Правда, в ответной дуэли «красно-белые» поставили «сибиряков» на место, забив им пять безответных мячей.





Выступление в Премьер-лиге «Сибирь» завершила на последнем, шестнадцатом месте. Пришлось возвращаться туда, откуда пришли — в Первый дивизион. Однако руководство верило, что с Криушенко коллектив сможет вернуться в «вышку». Но белорусский тренер не оправдал надежд. В следующем сезоне «Сибирь» демонстрировала посредственную игру, и Игорь подал в отставку. Пусть с «сибиряками» в Премьер-лиге у нашего земляка ничего не получилось, но в целом под руководством Криушенко команда из Новосибирска достигла невиданных доселе результатов.

Леонид Кучук

Одним из самых ярких представителей белорусской тренерской школы в России является Леонид Кучук. Первым российским клубом, который возглавил наш соотечественник, стал «Салют» из Белгорода. Тогда, в 2010 году, речь о работе в команде высшего российского дивизиона еще не шла. Тренером Премьер-лиги Кучук стал в 2013-м, придя в «Кубань». С новым коучем краснодарский коллектив завершил сезон-2012/13 на рекордно высоком для себя пятом месте и квалифицировался в Лигу Европы. Руководство клуба, довольное работой Леонида, поразмыслило и предложило ему новый контракт, но тренер, который вроде как был не против остаться в «Краснодаре», перебрался в Москву. Здесь Кучука ждал вызов в «Локомотиве».













С белорусским специалистом «железнодорожники» мощно стартовали в чемпионате России. Команда на протяжении большей части турнира держалась в первой тройке, временами захватывая лидерство. Главный тренер несколько раз признавался тренером месяца в лиге. Правда, концовка сезона получилась у «Локо» смазанной, и коллектив опустился на третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Зенит». Но даже бронза по итогам чемпионата была успехом для клуба, который в последний раз брал медали в 2006 году.





Казалось, что в следующем сезоне «железнодорожники» с Кучуком поборются за титул. Но параллельно со стартом нового розыгрыша Премьер-лиги в СМИ появились слухи, что у Леонида конфликт с игроками. Результаты команды в чемпионате России ухудшались, а в Лиге Европы клуб не прошел и раунда. Карьера белорусского тренера в «Локомотиве» подошла к концу.





Контракт с коучем расторгли в одностороннем порядке, поэтому Кучук подал в РФС жалобу и потребовал компенсацию в размере 4,86 млн евро. Требования специалиста удовлетворили не полностью: «Локо» обязали возместить Леониду 1,8 млн евро. «Железнодорожники» пытались оспорить решение, обратившись в Спортивный арбитражный суд, но в Лозанне отклонили протест москвичей и оставили решение о компенсации в силе.





Затем Кучук снова оказался в Краснодаре. Он пришел в «Кубань» на место Виктора Гончаренко, со скандалом и по надуманной причине уволенного из клуба. Дело в карме или нет, но с Леонидом краснодарцы финишировали всего десятыми в чемпионате. Отдушиной в какой-то степени стал Кубок, в котором «Кубань» дошла до финала. Правда, и здесь все закончилось не очень: коллектив Кучука проиграл трофей его бывшей команде — «Локомотиву». После этого договор между клубом и тренером был расторгнут по соглашению сторон.





Также в российской карьере белорусского специалиста были полгода в качестве главкома «Ростова». Но здесь все вышло совсем тускло, поэтому коуч покинул Ростов-на-Дону. Сейчас Леонид обосновался в Украине и тренирует львовский «Рух».

Анатолий Байдачный

За годы своей карьеры известный белорусский футбольный тренер Анатолий Байдачный успел поработать в разных российских командах. Начинал специалист в сочинской «Жемчужине» в 1998 году. На новом месте работы Байдачный большое внимание уделял командной тактике и технике подопечных. Коуч не боялся доверять перспективным молодым игрокам и с интересом следил за развитием местных футболистов. Под руководством Анатолия в чемпионате у «Жемчужины» быстро начало неплохо получаться. Но финансовые проблемы помешали команде удержаться в верхней части турнирной таблицы. В итоге только тринадцатое место.













В межсезонье сочинцев покинули несколько лидеров, замену которым не нашли из-за тех же денежных неурядиц. За весь первый круг нового сезона «Жемчужина» не одержала ни одной победы, приобретя статус безоговорочного аутсайдера. Байдачный уже не мог ничего изменить и оставил команду новому коучу.





Далее белорусский тренер оказался в «Черноморце» из Новороссийска. Здесь у Анатолия тоже все стало быстро ладиться. В 2000 году команда заняла шестое место в «вышке», повторив свое лучшее клубное достижение в чемпионате страны. По итогам сезона коллектив Байдачного добился права выступить в Кубке УЕФА 2001/02. И для тренера, и для команды это было серьезным достижением. По ходу следующего сезона наш специалист перебрался из Сочи в ростовский «Ростсельмаш» (сейчас — ФК «Ростов»). При Анатолии этот коллектив занял по итогам сезона двенадцатое место.





В 2010 году Байдачный снова вернулся в Россию. Тренер работал в командах Премьер-лиги «Терек» и «Ростов», но каких-то успехов достичь ему не удалось. В июне 2012-го он завершил свою российскую карьеру коуча. Многие отмечали, что Анатолий обладал определенным тренерским талантом, а его команды демонстрировали хорошую игру. Но почти в каждом его клубе прогресс, которого добивался специалист, постепенно рассеивался, а результаты начинали идти на спад. Вот такие коллизии.



