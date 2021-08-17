Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вице-президент назвал себя главой Афганистана и призвал оказывать сопротивление «Талибану» 15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны.

— Согласно Конституции Афганистана в случае отсутствия, побега или смерти президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом, — написал Салех в своем Twitter.Напомним, в начале июля президент СШАобъявил, что войска коалиции окончательно покинут Афганистан до конца августа. Он объяснил это решение достижением целей, которые стояли перед США в начале войны: уничтожение «Аль-Каиды» и предотвращение новых терактов, а также уничтожениеУже 15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны. Президент Афганистанапокинул страну. Также из Афганистана уехали несколько глав министерств, в том числе министр обороны.