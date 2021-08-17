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Вице-президент назвал себя главой Афганистана и призвал оказывать сопротивление «Талибану»

17.08.2021 19:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вице-президент назвал себя главой Афганистана и призвал оказывать сопротивление «Талибану»
Фото: Reuters
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства из страны президента Гани он является главой государства. Также политик призвал афганцев сопротивляться радикальному движению «Талибан», сообщают СМИ.

— Согласно Конституции Афганистана в случае отсутствия, побега или смерти президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом, — написал Салех в своем Twitter.

Напомним, в начале июля президент США Джо Байден объявил, что войска коалиции окончательно покинут Афганистан до конца августа. Он объяснил это решение достижением целей, которые стояли перед США в начале войны: уничтожение «Аль-Каиды» и предотвращение новых терактов, а также уничтожение Усамы бен Ладена.

Уже 15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Также из Афганистана уехали несколько глав министерств, в том числе министр обороны.
 
 
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15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны.
 
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