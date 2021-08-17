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Вице-президент назвал себя главой Афганистана и призвал оказывать сопротивление «Талибану»
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
— Согласно Конституции Афганистана в случае отсутствия, побега или смерти президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом, — написал Салех в своем Twitter.
Напомним, в начале июля президент США Джо Байден объявил, что войска коалиции окончательно покинут Афганистан до конца августа. Он объяснил это решение достижением целей, которые стояли перед США в начале войны: уничтожение «Аль-Каиды» и предотвращение новых терактов, а также уничтожение Усамы бен Ладена.
Уже 15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Также из Афганистана уехали несколько глав министерств, в том числе министр обороны.
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15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны.
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