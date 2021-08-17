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Талибы требуют от США вывести оставшиеся войска из Афганистана

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Талибы требуют от США вывести оставшиеся войска из Афганистана

Талибы потребовали от США вывести оставшиеся войска из Афганистана. В противном случае боевики обещают уничтожить весь иностранный контингент. 

Срок ультиматума – до 11 сентября – дата для боевиков символическая. В ближайшие время США направит в Кабул дополнительные силы, но только для того, что обеспечить безопасность своих солдат, которые должны окончательно покинуть страну. Сейчас это напоминает бегство проигравших. Ситуацию в Афганистане даже внутри США все политические силы воспринимают одинаково – как самое позорное отступление в истории Америки.

Талибы сообщили, что начали формирование нового правительства, где оставят за собой все ключевые посты. Боевики также объявили всеобщую амнистию, назвав это шагом к всенародному примирению. Однако местные жители опасаются, что и без того сложная криминогенная обстановка в стране только ухудшится. Тысячи афганцев бегут за рубеж, при этом штурмом берут аэропорт. В отчаянии люди привязывают себя к воздушным судам. В Сети появляются все новые шокирующие кадры. Число жертв, которые сорвались с самолета или замерзли на шасси, растет.   

 

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Талибы потребовали от США вывести оставшиеся войска из Афганистана. В противном случае боевики обещают уничтожить весь иностранный контингент.  Срок ультиматума...
 
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