Талибы требуют от США вывести оставшиеся войска из Афганистана

Источник материала: ОНТ

Талибы потребовали от США вывести оставшиеся войска из Афганистана. В противном случае боевики обещают уничтожить весь иностранный контингент.

Срок ультиматума – до 11 сентября – дата для боевиков символическая. В ближайшие время США направит в Кабул дополнительные силы, но только для того, что обеспечить безопасность своих солдат, которые должны окончательно покинуть страну. Сейчас это напоминает бегство проигравших. Ситуацию в Афганистане даже внутри США все политические силы воспринимают одинаково – как самое позорное отступление в истории Америки.

Талибы сообщили, что начали формирование нового правительства, где оставят за собой все ключевые посты. Боевики также объявили всеобщую амнистию, назвав это шагом к всенародному примирению. Однако местные жители опасаются, что и без того сложная криминогенная обстановка в стране только ухудшится. Тысячи афганцев бегут за рубеж, при этом штурмом берут аэропорт. В отчаянии люди привязывают себя к воздушным судам. В Сети появляются все новые шокирующие кадры. Число жертв, которые сорвались с самолета или замерзли на шасси, растет.

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