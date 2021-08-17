Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Бобруйске. До этого байкера 138 раз привлекали к ответственности за нарушения

Источник материала: ОНТ

Авария с участием мотоциклиста-бесправника произошла в Бобруйске. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, около десяти утра. На перекрестке столкнулись автомобиль «Пежо» и мотоцикл Kawasaki.

В результате аварии пострадал 32-летний житель Бобруйска, управлявший мотоциклом, мужчину госпитализировали.

В ведомстве отметили, что ранее этот мотоциклист 138 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Более того, недавно его лишили прав на 5 месяцев за езду на мотоцикле на одном колесе.

Правоохранители проводят проверку. Ведется разбирательство.





Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

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