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Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Бобруйске. До этого байкера 138 раз привлекали к ответственности за нарушения
Источник материала: ОНТ
Авария с участием мотоциклиста-бесправника произошла в Бобруйске. Об этом
Инцидент произошел во вторник, 17 августа, около десяти утра. На перекрестке столкнулись автомобиль «Пежо» и мотоцикл Kawasaki.
В результате аварии пострадал 32-летний житель Бобруйска, управлявший мотоциклом, мужчину госпитализировали.
В ведомстве отметили, что ранее этот мотоциклист 138 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Более того, недавно его лишили прав на 5 месяцев за езду на мотоцикле на одном колесе.
Правоохранители проводят проверку. Ведется разбирательство.
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Бобруйске. До этого байкера 138 раз привлекали к ответственности за нарушения
Авария с участием мотоциклиста-бесправника произошла в Бобруйске. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Инцидент произошел во вторник, 17...
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