|
Порывистый ветер, дожди и грозы. Прогноз погоды на 18 августа
Источник материала: ОНТ
Холодный атмосферный фронт принес в большинство регионов грозы, ливни, порывистый ветер. После такого шторма включился обратный счетчик тепла: температура начнет постепенно понижаться и появятся первые признаки осени.
18 августа по восточной половине страны метеоусловия продолжит определять атмосферный фронт. Медленно двигаясь на территорию России, он сохранит в восточных регионах нашей страны ненастную погоду. А по западу облаков и дождей станет меньше.
В среду – облачно с прояснениями. По восточной половине – дожди, грозы, ночью в отдельных районах ливни. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром – слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Ветер юго-западный порывистый, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.
Утром на столбиках термометров будет от +12℃ по западу до +18℃ по юго-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. К середине дня температура воздуха по востоку поднимется до +21℃. А юго-восточные районы окажутся самыми холодными – там на пять градусов ниже. Также прохладно по западу – +17℃…+18℃. К вечеру такая температура установится по всей стране.
До конца рабочей недели территория Беларуси будет находиться под влиянием неустойчивых воздушных масс североатлантического происхождения. По северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +8℃…+14℃, днем +18℃…+24℃, в пятницу по юго-востоку до +27℃. В выходные очередная система атмосферных фронтов вновь принесет на большую часть страны кратковременные дожди и грозы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холодный атмосферный фронт принес в большинство регионов грозы, ливни, порывистый ветер. После такого шторма включился обратный счетчик тепла: температура начнет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)