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Порывистый ветер, дожди и грозы. Прогноз погоды на 18 августа

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Порывистый ветер, дожди и грозы. Прогноз погоды на 18 августа

Холодный атмосферный фронт принес в большинство регионов грозы, ливни, порывистый ветер. После такого шторма включился обратный счетчик тепла: температура начнет постепенно понижаться и появятся первые признаки осени. 

18 августа по восточной половине страны метеоусловия продолжит определять атмосферный фронт. Медленно двигаясь на территорию России, он сохранит в восточных регионах нашей страны ненастную погоду. А по западу облаков и дождей станет меньше. 

В среду – облачно с прояснениями. По восточной половине – дожди, грозы, ночью в отдельных районах ливни. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром – слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Ветер юго-западный порывистый, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от +12℃ по западу до +18℃ по юго-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. К середине дня температура воздуха по востоку поднимется до +21℃. А юго-восточные районы окажутся самыми холодными – там на пять градусов ниже. Также прохладно по западу – +17℃…+18℃.  К вечеру такая температура установится по всей стране.  

До конца рабочей недели территория Беларуси будет находиться под влиянием неустойчивых воздушных масс североатлантического происхождения. По северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +8℃…+14℃, днем +18℃…+24℃, в пятницу по юго-востоку до +27℃. В выходные очередная система атмосферных фронтов вновь принесет на большую часть страны кратковременные дожди и грозы.

 

 

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Холодный атмосферный фронт принес в большинство регионов грозы, ливни, порывистый ветер. После такого шторма включился обратный счетчик тепла: температура начнет...
 
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