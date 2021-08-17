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Житель Молодечно доверился лжесотруднику банка и лишился 5,5 тысяч рублей

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Житель Молодечно доверился лжесотруднику банка и лишился 5,5 тысяч рублей

Пенсионер лишился крупной суммы денег после звонка мошенника. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

63-летнему жителю Молодечно позвонил человек, который представился банковским работником и сообщил о «подозрительных попытках списания средств» с лицевого счета. Пенсионера подкупило то, что звонивший обращался к нему по имени и отчеству и знал остаток денег на счете собеседника.

Далее мошенник поинтересовался, использует ли пенсионер интернет-банкинг. Когда звонивший узнал, что мужчина пользуется простым кнопочным телефоном, он попросил продиктовать четырехзначные коды из смс, якобы чтобы блокировать подозрительные операции. 

Так пенсионер лишился 5,5 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело. 

Фото: pixabay

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Пенсионер лишился крупной суммы денег после звонка мошенника. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома. 63-летнему жителю Молодечно позвонил человек, который...
 
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