﻿ 19-летняя минчанка взяла два кредита и отдала деньги мошенникам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

19-летняя минчанка взяла два кредита и отдала деньги мошенникам

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

19-летняя минчанка взяла два кредита и отдала деньги мошенникам

19-летняя минчанка, поддавшись уговорам позвонившего по телефону незнакомца, взяла кредит в размере 5300 рублей и продиктовала боту в мессенджере реквизиты карты. Денежные средства ушли мошенникам. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Молодая минчанка оформила безналичный займ на 5300 рублей, затем продиктовала реквизиты карты в чат-боте мессенджера. В тот же день мошенник опять позвонил девушке и сказал взять еще один кредит. Минчанка подчинилась и перевела 1300 рублей на чужой лицевой счет в почтовом отделении. Когда она все сделала, чат пропал.

Заметив через систему интернет-банкинга, что все деньги с кредитной карты пропали, она заблокировала карту и обратилась за помощью к правоохранителям. 

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19-летняя минчанка, поддавшись уговорам позвонившего по телефону незнакомца, взяла кредит в размере 5300 рублей и продиктовала боту в мессенджере реквизиты карты....
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 18 августа: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by