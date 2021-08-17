19-летняя минчанка взяла два кредита и отдала деньги мошенникам

Источник материала: ОНТ

19-летняя минчанка, поддавшись уговорам позвонившего по телефону незнакомца, взяла кредит в размере 5300 рублей и продиктовала боту в мессенджере реквизиты карты. Денежные средства ушли мошенникам. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

Молодая минчанка оформила безналичный займ на 5300 рублей, затем продиктовала реквизиты карты в чат-боте мессенджера. В тот же день мошенник опять позвонил девушке и сказал взять еще один кредит. Минчанка подчинилась и перевела 1300 рублей на чужой лицевой счет в почтовом отделении. Когда она все сделала, чат пропал.

Заметив через систему интернет-банкинга, что все деньги с кредитной карты пропали, она заблокировала карту и обратилась за помощью к правоохранителям.

Фото: pixabay

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