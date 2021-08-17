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Белоруски выступают на теннисном турнире в Цинциннати

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруски выступают на теннисном турнире в Цинциннати

В Цинциннати стартовал престижный теннисный турнир. В основной сетке соревнований были представлены сразу три белоруски. 

К сожалению, одна из них завершила борьбу уже на страте одиночного разряда – Александра Саснович уступила британке Хизер Уотсон со счетом 2:6, 6:3, 1:6. 

Виктория Азаренко готовится к первой встрече. Сегодня соперницей белоруски будет 52-я ракетка мира – россиянка Людмила Самсонова. 

Также в Цинциннати сыграет и лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая начнет выступление сразу со второго круга. 

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В Цинциннати стартовал престижный теннисный турнир. В основной сетке соревнований были представлены сразу три белоруски.  К сожалению, одна из них завершила...
 
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