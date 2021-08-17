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На Голубой кринице под Славгородом празднуют Маковей

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Голубой кринице под Славгородом празднуют Маковей

Паломники, пчеловоды, сыровары, ремесленники. Ежегодно на Голубую криницу под Славгородом съезжаются десятки тысяч гостей.


Так православные верующие отмечают Маковей. Этот праздник совпадает еще и с медовым спасом.  

На Голубой кринице под Славгородом настоящий аншлаг. Не зарастает сюда народная тропа. Каждый год – это живописное и святое место посещает больше 100 тысяч паломников. Окунуться в святой источник, приезжают со всех уголков Беларуси и России. Люди верят, что вода в роднике целебная.

Голубая криница – гидрологический памятник природы республиканского значения. Самый большой восходящий родник в Восточной Европе. Обряд поклонения кринице включен в список нематериальных культурных ценностей Беларуси. Вода здесь не замерзает даже в лютые морозы.

Елена Шевцова, заместитель председателя Славгородского райисполкома: «Вообще, Президентом нашей страны уделяется огромное внимание таким памятным местам. И очень важно, что мы сохраняем историческое, культурное, духовное наследие нашего родного края».

От классики – до мятного и черничного. Ярмарка меда обязательно проходит в Августовские дни, когда отмечают медовый спас. Каждый пчеловод – настоящий профи своего любимого дела.

Игорь Борутенко, пчеловод: «Мед – это кладезь здоровья, будешь есть мед, не придется ходить в аптеку. Я занимаюсь медом 15 лет. Все пчеловоды района ждут этого праздника. В Славгороде много пчеловодов».

С орехами, цукатами, чесноком и укропом. 40 килограммов сыров для туристов приготовили сыровары Славгородского района.

Также мастера привезли изделия ручной работы. Несколько лет назад умельцы юго-востока Могилевщины объединились, чтобы возродить старинные рецепты и традиции.

И сегодня ими привлекают паломников и путешественников. 

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Паломники, пчеловоды, сыровары, ремесленники. Ежегодно на Голубую криницу под Славгородом съезжаются десятки тысяч гостей. Так православные верующие отмечают...
 
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