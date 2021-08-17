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На Голубой кринице под Славгородом празднуют Маковей
Источник материала: ОНТ
Паломники, пчеловоды, сыровары, ремесленники. Ежегодно на Голубую криницу под Славгородом съезжаются десятки тысяч гостей.
Так православные верующие отмечают Маковей. Этот праздник совпадает еще и с медовым спасом.
На Голубой кринице под Славгородом настоящий аншлаг. Не зарастает сюда народная тропа. Каждый год – это живописное и святое место посещает больше 100 тысяч паломников. Окунуться в святой источник, приезжают со всех уголков Беларуси и России. Люди верят, что вода в роднике целебная.
Голубая криница – гидрологический памятник природы республиканского значения. Самый большой восходящий родник в Восточной Европе. Обряд поклонения кринице включен в список нематериальных культурных ценностей Беларуси. Вода здесь не замерзает даже в лютые морозы.
От классики – до мятного и черничного. Ярмарка меда обязательно проходит в Августовские дни, когда отмечают медовый спас. Каждый пчеловод – настоящий профи своего любимого дела.
С орехами, цукатами, чесноком и укропом. 40 килограммов сыров для туристов приготовили сыровары Славгородского района.
Также мастера привезли изделия ручной работы. Несколько лет назад умельцы юго-востока Могилевщины объединились, чтобы возродить старинные рецепты и традиции.
И сегодня ими привлекают паломников и путешественников.
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Паломники, пчеловоды, сыровары, ремесленники. Ежегодно на Голубую криницу под Славгородом съезжаются десятки тысяч гостей. Так православные верующие отмечают...
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