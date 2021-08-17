На Голубой кринице под Славгородом празднуют Маковей

Источник материала: ОНТ

Паломники, пчеловоды, сыровары, ремесленники. Ежегодно на Голубую криницу под Славгородом съезжаются десятки тысяч гостей.





Так православные верующие отмечают Маковей. Этот праздник совпадает еще и с медовым спасом.

На Голубой кринице под Славгородом настоящий аншлаг. Не зарастает сюда народная тропа. Каждый год – это живописное и святое место посещает больше 100 тысяч паломников. Окунуться в святой источник, приезжают со всех уголков Беларуси и России. Люди верят, что вода в роднике целебная.

Голубая криница – гидрологический памятник природы республиканского значения. Самый большой восходящий родник в Восточной Европе. Обряд поклонения кринице включен в список нематериальных культурных ценностей Беларуси. Вода здесь не замерзает даже в лютые морозы.

Елена Шевцова, заместитель председателя Славгородского райисполкома: «Вообще, Президентом нашей страны уделяется огромное внимание таким памятным местам. И очень важно, что мы сохраняем историческое, культурное, духовное наследие нашего родного края».

От классики – до мятного и черничного. Ярмарка меда обязательно проходит в Августовские дни, когда отмечают медовый спас. Каждый пчеловод – настоящий профи своего любимого дела.

Игорь Борутенко, пчеловод: «Мед – это кладезь здоровья, будешь есть мед, не придется ходить в аптеку. Я занимаюсь медом 15 лет. Все пчеловоды района ждут этого праздника. В Славгороде много пчеловодов».

С орехами, цукатами, чесноком и укропом. 40 килограммов сыров для туристов приготовили сыровары Славгородского района.

Также мастера привезли изделия ручной работы. Несколько лет назад умельцы юго-востока Могилевщины объединились, чтобы возродить старинные рецепты и традиции.

И сегодня ими привлекают паломников и путешественников.

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