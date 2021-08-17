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Шквалистый ветер и ливни с грозовыми разрядами обрушились сегодня на Беларусь
Источник материала: ОНТ
Буря валила деревья, переворачивала мусорные баки, сносила крыши и бивала с ног людей.
Устоять перед порывами ветра удавалось не всем.
В Минске были подтоплены улицы, это создало проблемы на дорогах.
Штормовое предупреждение объявлено до конца дня.
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Буря валила деревья, переворачивала мусорные баки, сносила крыши и бивала с ног людей. Устоять перед порывами ветра удавалось не всем. В Минске были подтоплены...
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