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Американские военные обстреляли Кабул с воздуха
Источник материала: ОНТ
Сообщается о трех погибших, еще 10 человек тяжело ранены. Что стало причиной подобных действий со стороны иностранного военного контингента – неизвестно.
Стрельба произошла в пригороде афганской столицы, недалеко от главной воздушной гавани страны. Солдаты США открыли огонь по мирным жителям из вертолета.
Все это вызвало еще больший гнев простых афганцев в отношении американцев, которые, по их мнению, просто оставляют регион исламистам. Ситуацию в Афганистане даже внутри США воспринимают как главное геополитическое поражение Америки в XXI веке.
Беспорядки, убийства и мародерство продолжаются в Афганистане уже третий день. Талибы разрешили всем несогласным с их политикой покинуть страну, однако количество желающих сделать это достигло таких масштабов, что боевики фактически запретили оставшимся местным жителям покидать города.
По всей стране комендантский час, а улицы круглосуточно патрулируют боевики.
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Сообщается о трех погибших, еще 10 человек тяжело ранены. Что стало причиной подобных действий со стороны иностранного военного контингента – неизвестно. Стрельба...
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