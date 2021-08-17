Американские военные обстреляли Кабул с воздуха

Источник материала: ОНТ

Сообщается о трех погибших, еще 10 человек тяжело ранены. Что стало причиной подобных действий со стороны иностранного военного контингента – неизвестно.





Стрельба произошла в пригороде афганской столицы, недалеко от главной воздушной гавани страны. Солдаты США открыли огонь по мирным жителям из вертолета.

Все это вызвало еще больший гнев простых афганцев в отношении американцев, которые, по их мнению, просто оставляют регион исламистам. Ситуацию в Афганистане даже внутри США воспринимают как главное геополитическое поражение Америки в XXI веке.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси: «Вчерашнее обращение Байдена к нации – я бы его назвал предсмертной запиской, для тех стран, кто желает получить демократию по принципам и лекалам США. Что получили в результате? Уничтожение инфраструктуры, уничтожение правительства, кроме того, создаются огромные возможности для формирования исламского государства в масштабах всего востока. Вот к чему привели действия американцев, которые вложили миллионы и взрастили бандитов».

Беспорядки, убийства и мародерство продолжаются в Афганистане уже третий день. Талибы разрешили всем несогласным с их политикой покинуть страну, однако количество желающих сделать это достигло таких масштабов, что боевики фактически запретили оставшимся местным жителям покидать города.

По всей стране комендантский час, а улицы круглосуточно патрулируют боевики.

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