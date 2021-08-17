﻿ В литовском лагере для мигрантов вспыхнул очередной бунт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В литовском лагере для мигрантов вспыхнул очередной бунт

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В литовском лагере для мигрантов вспыхнул очередной бунт

Неспокойной выдалась ночь в одном из литовских лагерей для мигрантов. Доведенные до отчаяния люди устроили очередной бунт.


Беженцы, которые устали от беззакония литовских властей, начали разбирать металлический забор. Они недовольны тем, что их заперли в «железную клетку».

На огороженной территории в жутких санитарных условиях их держат уже не один месяц. Полуголодные, в палатках под открытым небом, подверженные инфекциям, в том числе – ковиду. На видео также попали обездвиженные тела. Очень похоже на то, что люди без сознания.

Возможно – из-за применения газа литовскими полицейскими. Но медицинская помощь им не оказывается. Беженцев попросту игнорируют, непослушных успокаивают спецсредствами.

Такие нечеловеческие условия вынуждают мигрантов добиваться своих прав бунтами и беспорядками.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неспокойной выдалась ночь в одном из литовских лагерей для мигрантов. Доведенные до отчаяния люди устроили очередной бунт. Беженцы, которые устали от беззакония...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильный ветер разрушил павильоны рынка «Ждановичи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by