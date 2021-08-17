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В литовском лагере для мигрантов вспыхнул очередной бунт
Источник материала: ОНТ
Неспокойной выдалась ночь в одном из литовских лагерей для мигрантов. Доведенные до отчаяния люди устроили очередной бунт.
Беженцы, которые устали от беззакония литовских властей, начали разбирать металлический забор. Они недовольны тем, что их заперли в «железную клетку».
На огороженной территории в жутких санитарных условиях их держат уже не один месяц. Полуголодные, в палатках под открытым небом, подверженные инфекциям, в том числе – ковиду. На видео также попали обездвиженные тела. Очень похоже на то, что люди без сознания.
Возможно – из-за применения газа литовскими полицейскими. Но медицинская помощь им не оказывается. Беженцев попросту игнорируют, непослушных успокаивают спецсредствами.
Такие нечеловеческие условия вынуждают мигрантов добиваться своих прав бунтами и беспорядками.
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Неспокойной выдалась ночь в одном из литовских лагерей для мигрантов. Доведенные до отчаяния люди устроили очередной бунт. Беженцы, которые устали от беззакония...
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