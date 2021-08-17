Закладчика наркотиков задержали в Минске: он пришел в отделение банка ночью, чтобы погреться

Источник материала: ОНТ

Минские правоохранители задержали закладчика наркотиков, который пришел ночью к отделению банка погреться. Об этом сообщили в Telegram-канале «Милиция Минска».

О том, что рядом с отделением банка на площади Свободы долгое время находится нетрезвый мужчина, поступило правоохранителям от очевидца. Милиционеры выбыли на место.

Правоохранители изучили содержимое телефона задержанного и нашли там описание свыше 20 тайников, которые были сделаны мужчиной накануне. Во время осмотра в 16 тайниках были найдены свертки с амфетамином и гашишем. Всего изъято 13 граммов амфетамина и 5 граммов гашиша.

Ранее задержанный 31-летний житель Мозыря судимость не имел, числится безработным. Одно время работал инструктором в тренажерном зале.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают канал поступления наркотиков и психотропных веществ.





Фото: скриншот из видео МВД

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