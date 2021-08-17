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Сильный ветер разрушил павильоны рынка «Ждановичи»

17.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный ветер разрушил павильоны рынка «Ждановичи»

Сильный ветер сорвал крышу – конструкция одной стороной обрушилась прямо на проход между торговыми рядами рынка. Несмотря на то, что эта крыша, по сравнению с другими, считается относительно легкой, падение доставило достаточно много неприятностей. Оказывается, кровлю поднимало ветром еще на прошлой неделе.


Продавцы рассказали, что была легкая паника и крики. Люди стали прятаться в павильоны. Кругом разбросаны манекены. И, к несчастью, сварной металлический каркас задел несколько человек, в том числе детей. Им оказали помощь медики – на место происшествия прибыли экипажи скорой помощи. У пострадавших травмы не тяжелые. Люди больше испугались – никто не ожидал, что крыша просто рухнет. 

Ливень и сильный ветер в сочетании с высокой парусностью конструкции сделали свое дело. По словам продавцов, крышу поднимало ветром и раньше – в прошлый четверг она взмыла примерно на метр, после чего стала на место.

На это, как рассказали индивидуальные предприниматели, никто не отреагировал. Впрочем, все обстоятельства ЧП выяснят следователи – они сейчас работают на месте происшествия. С минуты на минуту прибудут экстренные службы для устранения последствий непогоды. 

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Сильный ветер сорвал крышу – конструкция одной стороной обрушилась прямо на проход между торговыми рядами рынка. Несмотря на то, что эта крыша, по сравнению с...
 
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