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Полный ноль. В июле белорусский ВВП не добавил ничего
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Прирост внутреннего валового продукта с января по июль по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 3,3%, сообщает Белстат.
Такие же цифры были и в июне. То есть, по сути, за июль белорусский ВВП не добавил ничего.
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Такие же цифры были и в июне. То есть, по сути, за июль белорусский ВВП не добавил ничего.
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