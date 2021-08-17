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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полный ноль. В июле белорусский ВВП не добавил ничего Такие же цифры были и в июне. То есть, по сути, за июль белорусский ВВП не добавил ничего.

Прирост внутреннего валового продукта с января по июль по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 3,3%, сообщает Белстат.Такие же цифры были и в июне. То есть, по сути, за июль белорусский ВВП не добавил ничего.