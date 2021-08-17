Вице-президент Афганистана решился бросить вызов талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после отлета главы государства Ашрафа Гани является исполняющим обязанности президента. Политик призвал оказывать сопротивление бойцам «Талибана».



Источник: nytimes.com

«Согласно Конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента», — написал он в Twitter.

Салех обратился к мировому сообществу с просьбой о поддержке и к народу Афганистана с призывом сопротивляться «Талибану».

«Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению», — написал он.