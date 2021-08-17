﻿ Вице-президент Афганистана решился бросить вызов талибам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вице-президент Афганистана решился бросить вызов талибам

17.08.2021 19:35 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после отлета главы государства Ашрафа Гани является исполняющим обязанности президента. Политик призвал оказывать сопротивление бойцам «Талибана».

Вице-президент Афганистана решился бросить вызов талибам
Источник: nytimes.com

«Согласно Конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента», — написал он в Twitter.

Салех обратился к мировому сообществу с просьбой о поддержке и к народу Афганистана с призывом сопротивляться «Талибану».

«Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению», — написал он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после отлета главы государства Ашрафа Гани является исполняющим обязанности президента. Политик призвал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чым цяпер займаюцца купалаўцы, якія год назад звольніліся на знак пратэсту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by