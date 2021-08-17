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Красноречивый плакат на акции протеста в Минске / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лукашенко загнан в угол»: когда Путин начнёт решать «белорусский вопрос» 17 августа Лукашенко вновь затронул вопрос интеграционных программ с Россией.

— Я думаю, что гораздо более опасным является засекречивание информации о деятельности промышленных предприятий, предприятий нефтепереработки и металлов, автомобилестроения. Того, что на самом деле составляет 35-40 процентов белорусского экспорта, — рассказывает в эфиреэкономист. — Мы ничего не знаем об этом. И вообще нужно критически относиться к такому показателю, как инфляция.По сути, мы имеем ситуацию как в Советском Союзе, когда у нас нет объективной информации для того, чтобы оценить состояние белорусской экономики. Все эти цифры сегодня превращаются в инструменты пропаганды, агитации или убеждения белорусов в том, что "всё хорошо". Они будут давать информацию как по COVID: что мы считаем нужным, то и нужно давать.Банк развития, как и все государственные инструменты, которые сегодня есть на финансовом рынке, — это высокорисковые инструменты, связываться с которыми я бы белорусам не посоветовал.На очередном совещании 17 августа Лукашенко вновь затронул вопрос интеграционных программ с Россией. Есть ли какие-то основания, чтобы начать волноваться?— Помните, сколько раз нам говорил господин Семашко насчёт того, что всё уже договорено почти на 95 процентов и осталось только подписать и согласовать какие-то карты? Помните, что говорил Лукашенко на "Большом разговоре", мол, "надо равные условия труда, тогда всё будет хорошо". Он [Лукашенко. — Еврорадио] даёт какие-то отчёты, но вся эта информация рассчитана не на Кремль, а на внутреннюю номенклатуру, на "красный директорат" для того, чтобы они верили в то, что Лукашенко снова договорится с Кремлём, получит деньги, получит те условия, которые он требует.Уже не один раз высказывалось мнение, что в Кремле изменилось отношение к Лукашенко, что его уже воспринимают не так, как раньше. Мол, речь там идёт уже почти что о том, что ему пора уходить. Но несмотря на все слухи и разговоры, деньги Кремль как давал, так и даёт. Какая ситуация складывается на самом деле?— Дело в том, что у Александра Лукашенко там много мощных лоббистов, — объясняет Ярослав Романчук. — Господин Путин знает, что, например, российское Министерство экономики выступает против этих схем. Но Путин на сегодняшний день не имеет другого сценария для Беларуси кроме того, чтобы поддерживать Лукашенко, увеличивать давление либо какие-то активы "отжимать" — и не более того.У Путина сегодня радикально другие приоритеты, и он не будет заниматься вопросом Беларуси, пока не решит в свою сторону вопрос Украины. Лукашенко сегодня загнан в угол, он никогда не будет разговаривать с Западом потому, что это война, информационная и дипломатическая, здесь явно ничего не будет. Поэтому спасение независимости Беларуси, как это ни парадоксально, сегодня в Киеве.