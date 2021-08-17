цитирует Интерфакс-Запад. "Мы можем заверить, что в Афганистане не будет производства наркотиков, а также - наркоторговли", - сказал Муджахид на пресс-конференции в Кабуле. ЕгоИнтерфакс-Запад.





В частности, по его словам, талибы "сведут на ноль производство опиума". Он отметил, что при предыдущем руководстве в стране активно производили этот наркотик.





Муджахид отметил, что "Талибану" нужна поддержка международного сообщества для борьбы с распространением наркотиков



