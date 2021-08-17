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При "Талибане" в Афганистане не будет наркоторговли

17.08.2021 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид во вторник заявил, что при талибах в Афганистане не будет производства наркотиков.

"Мы можем заверить, что в Афганистане не будет производства наркотиков, а также - наркоторговли", - сказал Муджахид на пресс-конференции в Кабуле. Его цитирует Интерфакс-Запад.

В частности, по его словам, талибы "сведут на ноль производство опиума". Он отметил, что при предыдущем руководстве в стране активно производили этот наркотик.

Муджахид отметил, что "Талибану" нужна поддержка международного сообщества для борьбы с распространением наркотиков
 
 
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Пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид во вторник заявил, что при талибах в Афганистане не будет производства наркотиков.
 
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