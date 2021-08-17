Министр экономики Беларуси: мы не должны допустить ситуации, когда предприятие стало неплатежёспособным

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ и национальной безопасности. Президент встретился с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что одной из задач властей на данный момент является обеспечение порядка в стране, при этом сохраняя спокойствие в обществе, в том числе работа на перспективу. С этой целью правительство представило на рассмотрение главы государства пакет соответствующих документов. Но прежде чем ставить подпись, Александр Лукашенко решил все обсудить на специальном совещании.





Главное требование Президента – максимально привлечь к «помощи утопающим» местные органы власти. Ведь прежде всего на местах должны быть заинтересованы в сохранении и развитии предприятий, создании рабочих мест. Закон должен быть максимально простым и понятным. Сроки на разработку поставлены предельно конкретные – до конца 2021 года документ должен быть доработан и принят, а 1 января – вступить в силу.





Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Главная задача – не допускать ситуации, когда предприятия будут переходить именно в процедуру судебных разбирательств. Главный упор сделать на досудебное оздоровление, принятие мер для того, чтобы конкретные заводы, фабрики, предприятия в целом не входили в процедуру банкротства. Мы не должны допустить той ситуации, когда предприятие уже стало неплатежеспособным. Поэтому вопросы работы на опережение. Вот на это обратил внимание глава государства. Речь идет не только о государственном секторе экономики, в том числе и частные предприятия. Поэтому все собственники должны контролировать, мониторить ситуацию и в случае, когда ситуация ухудшается, принимать соответствующие меры.

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