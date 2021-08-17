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Министр экономики Беларуси: мы не должны допустить ситуации, когда предприятие стало неплатежёспособным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ и национальной безопасности. Президент встретился с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что одной из задач властей на данный момент является обеспечение порядка в стране, при этом сохраняя спокойствие в обществе, в том числе работа на перспективу. С этой целью правительство представило на рассмотрение главы государства пакет соответствующих документов. Но прежде чем ставить подпись, Александр Лукашенко решил все обсудить на специальном совещании.
Главное требование Президента – максимально привлечь к «помощи утопающим» местные органы власти. Ведь прежде всего на местах должны быть заинтересованы в сохранении и развитии предприятий, создании рабочих мест. Закон должен быть максимально простым и понятным. Сроки на разработку поставлены предельно конкретные – до конца 2021 года документ должен быть доработан и принят, а 1 января – вступить в силу.
Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
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Министр экономики Беларуси: мы не должны допустить ситуации, когда предприятие стало неплатежёспособным
Новости Беларуси. От спасения проблемных предприятий до реализации союзных программ и национальной безопасности. Президент встретился с руководством Совета...
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