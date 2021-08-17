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Футболистам "Барселоны" придется пойти на снижение зарплаты, чтобы клуб зарегистрировал Агуэро
Источник материала: Партизан
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сказал, что игрокам нужно вновь пойти на снижение заработной платы, чтобы клуб смог заявить 33-летнего аргентинского экс-форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро,
"Благодарю Пике за его готовность помочь "Барселоне", пойдя на снижение зарплаты. Его решение помогло нам зарегистрировать игроков. Мы сможем заявить Агуэро по аналогичному соглашению, которое мы планируем заключить с другими игроками. Надеюсь, другие футболисты будут вести себя так же как Пике", - цитирует Лапорту TalkSport.
Напомним, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьезное повреждение связки голеностопного сустава. Ожидается, что в лучшем случае он вернется на поле в октябре.
Агуэро перешел в "Барселону" в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из "Манчестер Сити".
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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сказал, что игрокам нужно вновь пойти на снижение заработной платы, чтобы клуб смог заявить 33-летнего аргентинского экс-форварда...
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