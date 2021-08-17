ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футболистам "Барселоны" придется пойти на снижение зарплаты, чтобы клуб зарегистрировал Агуэро

17.08.2021 20:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сказал, что игрокам нужно вновь пойти на снижение заработной платы, чтобы клуб смог заявить 33-летнего аргентинского экс-форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, передает "Чемпионат".

"Благодарю Пике за его готовность помочь "Барселоне", пойдя на снижение зарплаты. Его решение помогло нам зарегистрировать игроков. Мы сможем заявить Агуэро по аналогичному соглашению, которое мы планируем заключить с другими игроками. Надеюсь, другие футболисты будут вести себя так же как Пике", - цитирует Лапорту TalkSport.



Напомним, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьезное повреждение связки голеностопного сустава. Ожидается, что в лучшем случае он вернется на поле в октябре.

Агуэро перешел в "Барселону" в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из "Манчестер Сити".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сказал, что игрокам нужно вновь пойти на снижение заработной платы, чтобы клуб смог заявить 33-летнего аргентинского экс-форварда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Снопков о сотрудничестве с Россией: «Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by