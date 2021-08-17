Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Что известно на данный момент?

– Уже почти 3 года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го. В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны, –т Снопкова БелТА. – Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Для нас – условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в наших переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов.