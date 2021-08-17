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Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Что известно на данный момент?
Источник материала: Партизан
Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.
– Уже почти 3 года по инициативе наших российских партнеров мы реализуем подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства. После заморозки этой тематики зимой 2019 года переговоры были возобновлены летом 2020-го. В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны, –
По словам Николая Снопкова, в результате стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении,
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Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Что известно на данный момент?
Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.
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