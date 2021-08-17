Российские таможенники задержали грузовик, везший белорусские сигареты в Афганистан

Источник материала: Салiдарнасць

Афганская фирма-получатель, указанная в транспортных документах, отрицает причастность к закупке сигарет из Беларуси.

Автомобиль, принадлежащий белорусскому перевозчику, был остановлен смоленскими таможенниками в Краснинском районе Смоленской области. Как сообщили в пресс-службе Смоленской таможни, согласно представленным водителем документам в грузовом отсеке автомобиля из Беларуси в Афганистан перевозилось 680 тысяч пачек белорусских сигарет стоимостью $226 500.

Российские таможенники через посольство РФ в Афганистане выяснили, что указанная в сопроводительных документах время фирма-получатель в настоящее неактивна и ранее занималась экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции и сухофруктов.

— Учредитель фирмы-получателя отверг причастность компании к закупкам и транспортировке табачной продукции из Беларуси, — говорится в сообщении таможни. — Таким образом, имеются основания полагать, что в таможенные органы представлены подложные сведения относительно получателя товарной партии, с целью реализации товара без акцизных марок.

Напомним, что ранее литовские таможенники задержали на границе белорусских сигарет на сумму в 2,2 миллиона евро.

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