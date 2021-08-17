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Российские таможенники задержали грузовик, везший белорусские сигареты в Афганистан
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Афганская фирма-получатель, указанная в транспортных документах, отрицает причастность к закупке сигарет из Беларуси.
Автомобиль, принадлежащий белорусскому перевозчику, был остановлен смоленскими таможенниками в Краснинском районе Смоленской области. Как
Российские таможенники через посольство РФ в Афганистане выяснили, что указанная в сопроводительных документах время фирма-получатель в настоящее неактивна и ранее занималась экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции и сухофруктов.
— Учредитель фирмы-получателя отверг причастность компании к закупкам и транспортировке табачной продукции из Беларуси, — говорится в сообщении таможни. — Таким образом, имеются основания полагать, что в таможенные органы представлены подложные сведения относительно получателя товарной партии, с целью реализации товара без акцизных марок.
Напомним, что ранее литовские таможенники задержали на границе белорусских сигарет на сумму в 2,2 миллиона евро.
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Афганская фирма-получатель, указанная в транспортных документах, отрицает причастность к закупке сигарет из Беларуси.
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