ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марголин: режимы от санкций капитулируют редко

17.08.2021 20:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Западные санкции сами по себе не приведут к падению режима, но они означают массированное давление на белорусскую власть.

Марголин: режимы от санкций капитулируют редко
США, Канада, Великобритания, а также Швейцария ужесточили санкции против режима Лукашенко в годовщину начала политического кризиса, синхронизировав свое давление с четвертым пакетом санкций ЕС. 
Белорусские власти пытаются «отвечать», но выглядит это беспомощно, как в случае отзыва агремана на назначение Джули Фишер американским послом в Беларуси. 

Звучат различные прогнозы относительно рисков западных санкций для официального Минска. Чем же на самом деле опасны западные санкции? «Белорусский партизан» адресовал этот вопрос экономисту Льву Марголину.

- Санкции США опасны для официального Минска своей систематичностью. Никогда еще не было, чтобы с интервалом в два месяца США ввели два пакета санкций. Причем если раньше эти санкции во многом носили моральный характер (вводили санкции в отношении предприятий, с которыми массово не работали сами и не запрещали работать третьей стороне), то сейчас дело куда серьезнее: речь идет и о вторичных санкциях – не только в отношении белорусских предприятий, но и в отношении тех предприятий, которые собираются работать с белорусскими партнерами.

- Звучат различные цифры возможных потерь от введения американских санкций. Вы просчитывали возможный ущерб?

- На мой взгляд, сложно оценить потенциальный ущерб, потому что кроме прямого действия санкции имеют еще и косвенное воздействие. Что я имею в виду? Введены санкции против белорусских предприятий. В европейском банке сидит клерк, который получает платежку в адрес белорусского предприятия. По-хорошему у него перед глазами должен находиться список санкционных предприятий. Но, конечно, этого не будет: более добросовестный клерк будет искать список санкционных предприятий, а менее добросовестный просто вернет платежку обратно плательщику – пусть сам разбирается.
Есть очень много бизнесов, предприятий, которые будут реагировать на слово «Беларусь» нервно: зачем лезть в неприятности, если проще вообще не иметь дела с подсанкционными предприятиями? Десятая доля процента товарооборота погоду не сделает. Вообще просчитать потери можно будет только по факту. Тут важнее не количественный момент, а массированное давление на белорусскую власть. 

- Отдельные экономисты видят в санкциях единственный легальный инструмент давления на официальный Минск, главная задача которого – заставить режим капитулировать?

- История показывает, что режима от санкций капитулируют редко, и уж по крайней мере, не в первый год действия санкций. Какие уж санкции вводились против Ирана – Иран до сих пор жив, хотя и не скажу, что здравствует. В Беларуси и рынки поменьше, и ресурсов куда меньше, но рассчитывать, что санкции введут и ту же экономика рухнет – наивно. Санкции будут оказывать давление наряду с остальными факторами – в комплексе все это действует и на экономику, и на чиновников, и на силовиков.  
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западные санкции сами по себе не приведут к падению режима, но они означают массированное давление на белорусскую власть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Віцэ-прэзыдэнт Афганістану адмовіўся зьяжджаць і ўзяў на сябе ролю галоўнага праціўніка талібаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by