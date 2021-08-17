Белорусы могут получать электронные визы в Египет

https://www.visa2egypt.gov.eg/eVisa/Home )", - говорится в сообщении. "Решением руководства Арабской Республики Египет Республика Беларусь включена в список стран, граждане которых имеет право получать въездную электронную туристическую визу путем регистрации и подачи соответствующей заявки через специализированное приложение E-Visa ()", - говорится в сообщении.













При этом предусматривается возможность въезда граждан Беларуси в Египет через любой действующий международный пункт пропуска, выбранный туристом и указанный им в визовой заявке.





Срок рассмотрения поданных документов составляет до семи рабочих дней с даты регистрации, а срок действия визы – один месяц с правом его продления без дополнительного взимания каких-либо платежей и сборов еще на один месяц в Главном управлении паспортов, иммиграции и гражданства МВД Египта либо его региональных филиалах.





Для получения электронной туристической визы в качестве документов визовой поддержки гражданин Беларуси, не имеющий иного иностранного гражданства, должен предоставить гарантии его приема от одной из туристических компаний. Как правило, указанным документом выступает туристический ваучер. При этом туроператор также обязан предварительно (на дату въезда туриста в страну) направить информацию о туристе (подтверждение его приема) в миграционные службы в пункте пропуска через границу и обеспечить его встречу.

Заявленная стоимость сбора за рассмотрения визовой заявки зависит от кратности въезда и составляет для однократного въезда – $25, многократного – $60.



