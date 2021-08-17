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Иностранные участники АрМИ-2021 прибыли в Беларусь

17.08.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Показать свое военное мастерство на соревнованиях смогут участники из России, Мали, Вьетнама, Венесуэлы, Таджикистана и Узбекистана.



Российские военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в Армейских международных играх-2021. Они поборются за победу в международных этапах конкурсов "Уверенный прием", "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж".
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Для участия в "АрМИ" в Беларусь прибыли и другие иностранные делегации. Показать свое военное мастерство на соревнованиях смогут участники из Мали, Вьетнама, Венесуэлы, Таджикистана и Узбекистана.

На аэродроме Барановичи команду встречали "хлебом-солью", после чего они отправились к местам проведения конкурсов: связисты будут соревноваться в Минске, остальные – в Бресте.
Скоро военнослужащих ждут первые тренировки.
Ранее сообщалось, что белорусские военнослужащие для участия в Армейских международных играх отправились в Россию и Вьетнам.

АрМИ-2021

VII Армейские международные игры "АрМИ-2021" пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года. В этом году в играх примут участие 277 команд из более чем 40 стран.
Проводить конкурсы будут 11 стран, Беларусь организует три конкурса. Четыре страны – Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия – примут участие в играх впервые.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Показать свое военное мастерство на соревнованиях смогут участники из России, Мали, Вьетнама, Венесуэлы, Таджикистана и Узбекистана.
 
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