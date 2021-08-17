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Скоро в школу: что нового появится в сентябре в образовательных учреждениях Беларуси?
17.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские школы готовы к новому учебному году. Что нового ждет учеников, рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Почти 30 миллионов долларов в Минске ушло на обустройство школ. Сейчас практически все ремонтные работы завершены. В этом году ужесточены требования к безопасности. 85% столичных учебных заведений уже поставили турникеты. В основном за внебюджетные средства.
В школах появятся тревожные кнопки, а по периметру и внутри – видеокамеры. Те, что направлены на вход, включат в городскую систему слежения. Родители будут получать SMS, как только ребенок пришел на учебу или вышел из школы.
«В этом году для детей закуплены две тысячи электронных карточек. Мы можем напечатать фотографии. И внести на эту электронную карточку определенные данные по учащимся. Эта карточка может являться проездным билетом в общественном транспорте», – сказала заместитель директора 52-й школы Минска Татьяна Сикирицкая.
Первый звонок в школах Минской области прозвенит и для молодых специалистов. Их около тысячи. Кадровый вопрос – один из самых важных в сфере образования. Но специалисты уверены, серьезной нехватки учителей ни одно учреждение образования не ощутит.
Вместе с государственными школами готовятся к новому учебному году и частные. Только в столице их около двух десятков. Их также объезжают приемочные комиссии. Сертификаты готовности все белорусские школы должны получить до конца недели.
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Первый звонок в школах Минской области прозвенит и для молодых специалистов. Их около тысячи. Кадровый вопрос – один из самых важных в сфере образования.
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