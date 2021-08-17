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«Диагноз, который мы получили посмертно, для нас был шоковым». С какой просьбой белорус обратился в Совет Республики?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личные приемы на местах, выезды в регионы – это лишь часть большой работы, которая ежедневно ведется в стране. В частности, Советом Республики.
Весной 2021 года на имя председателя Совета Республики Натальи Кочановой пришло письмо от жителя поселка Кореличи Игоря Выдрицкого. В нем сообщалось:
Просим взять на контроль наше обращение по поводу смерти моей жены и матери моих сыновей Выдрицкой И.В., которая скончалась в реанимационном отделении УЗ «Кореличская ЦРБ» 17.07.2020, а также организовать встречу родственникам Выдрицкой И.В. с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И.
По заключению судмедэксперта, у Выдрицкой И.В. были обнаружены телесные повреждения на лице (гематома области лба, гематома и ссадина спинки носа), а также еще несколько гематом на теле и верхних конечностях. Данные повреждения не были описаны ни одним медработником в медицинской карте стационарного больного.
Восемь листов с просьбой о помощи. Десятки ведомств и инстанций за плечами. Целый год Игорь Выдрицкий был единственным подозреваемым по этому делу. Максимум, чего удалось добиться мужчине, – это собрать гору писем от разных официальных лиц. Без конкретных ответов.
Тогда и решил обратиться к парламентариям. Там отреагировали оперативно: с просьбой разобраться в этой истории направили председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктора Лисковича. Уже 15 июня заявитель и сенатор встретились лично. Тогда на приеме Виктор Лискович пообещал оказать юридическую поддержку обратившимся и проинформировать о случае Генеральную прокуратуру.
Игорь Выдрицкий:
На том же личном приеме, и уже на телевидении в частности, было высказано решение помочь нам юридически и направить наши материалы для рассмотрения в Генеральную прокуратуру. Они обещали попросить, чтобы нас приняли на личный прием. Или зам, или сам генеральный прокурор. И вот как результат, что касается юридической помощи, которая была обещана Виктором Андреевичем, – она оказана, с меня сняты все подозрения. Сегодня мы уже стоим у здания Генеральной прокуратуры, записаны на личный прием к заместителю генерального прокурора.
Поэтому еще раз высказываю огромное спасибо Наталье Ивановне Кочановой за ее вклад в это и Виктору Андреевичу Лисковичу. Потому что они неравнодушно отнеслись к нашей проблеме, в отличие многих тех инстанций, куда мы обращались. Надеюсь, что здравый смысл в этом деле победит.
Мужчина и вся его семья надеются, что правоохранительные органы не будут откладывать дело в долгий ящик и возьмут на контроль, проведут ряд комплексных проверок и экспертиз.
Светлана Хоровец:
Приемы населения продолжаются и сейчас. С рабочими поездками сенаторы посещают и областные центры страны, и небольшие населенные пункты, чтобы сообща с местными властями устранить наболевшие вопросы. Поступающие обращения помогают эффективно осуществлять законодательную работу в стране и держать руку на пульсе проблем, волнующих сегодня белорусов. Практика проведения сенаторами личных приемов граждан будет продолжена и в дальнейшем. В частности, 19 августа личный прием граждан в Минске проведет Сергей Сивец.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
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«Диагноз, который мы получили посмертно, для нас был шоковым». С какой просьбой белорус обратился в Совет Республики?
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24...
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