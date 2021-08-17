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Пётр Симоненко: к чему может привести конфликт в Афганистане и каковы главные проблемы вакцинации в Украине?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуацию в Афганистане 17 августа прокомментировал лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы пообщались с политиком в Гомеле: сюда он прибыл 17 августа, чтобы вакцинироваться от COVID-19. Мы не упустили возможность задать ему вопросы. Обсудили события в Украине, почему именно в Беларуси политик решил сделать прививку. Но начали наш разговор с самого острого вопроса, международной повестки дня – Афганистана.
Насколько глубинный этот кризис, где его корни и куда это все может привести?
Неизбежно будет радикализация мусульманского мира государств Средней Азии
Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины:
Многие эксперты говорят о том, что подобные сценарии могут быть применены в будущем и к Украине. Сейчас власть, которая существует, поддерживается американским режимом. Что будет, если одновременно уйдут американцы, например?
«Деньги платит народ Украины за все это, а структуры создавало ФБР»
Петр Симоненко:
Американцы не уйдут с этого плацдарма, потому что здесь они уже все сделали. Марионеточный режим есть, экономика разрушена, все, что связано с возможными действиями со стороны Украины, регулируется только американцами. Во всех службах, начиная от Службы безопасности, далее – правоохранительными органами, экономическими блоками и социальными, везде сидят американцы. У нас органы создали шесть структур по борьбе с коррупцией, государственные. Деньги платит народ Украины за все это, а все это создавалось ФБР. ФБР создавало, были их инструкторы, законную базу сформировали только для того, чтобы это было возможностью держать под контролем тех же самых олигархов.
Вы говорили, что в среднеазиатский конфликт могут быть вовлечены Донбасс, Крым. Какие могут быть сценарии?
Сесть за стол переговоров, четко сказать, какие вопросы отрегулируем
Петр Симоненко:
Если можете, проведите параллель между белорусским здравоохранением, вы чуть-чуть столкнулись с ним, и тем, что сейчас происходит в Украине.
«Начали в Украину за огромные деньги завозить так называемую вакцину, причем она некачественная»
Петр Симоненко:
«Украинские врачи не доверяют тем вакцинам, которыми их заставляют вакцинироваться»
По китайской. Китайская сторона после проблемы завода «Мотор Сич», когда украинская сторона, по сути, под диктат Соединенных Штатов Америки. То, что завозили Pfizer, и там температурный режим колоссальным образом нарушался – вместо 70-80 при 12 градусах завозили, и это уже стало достоянием средств информации. Нельзя в таких условиях сегодня доверять тому, что происходит. И еще один фактор для меня был немаловажным. Это то, что украинские врачи не доверяют тем вакцинам, которыми их заставляют вакцинироваться. Тут же проблема в другом – методом принуждения уже осуществляется это. Я доверяю российской вакцине, я попросил своих коллег и друзей здесь, в Беларуси: помогите в этой возможности, вакцинироваться. Я признателен всем им за то, что она была оказана. Буду рекомендовать своим товарищам – идите и ищите любую возможность приехать в Беларусь и сделать той вакциной, которая вас будет по-настоящему защищать.
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Пётр Симоненко: к чему может привести конфликт в Афганистане и каковы главные проблемы вакцинации в Украине?
Новости Беларуси. Ситуацию в Афганистане 17 августа прокомментировал лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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