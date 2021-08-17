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Фото дня. Как на Минск надвигалась тьма

17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Красивая и пугающая картина.

17 августа на Минск обрушился ливень и шквалистый ветер. Итогом разгула стихии стали десятки поваленных деревьев, дорожных знаков и билбордов. Сообщается о разрушенных детских площадках.

В Заславле после ливня более шести часов не было электричества. На рынке «Ждановичи» рухнул навес над торговыми павильонами, пострадали два человека.

А вот как буря надвигалась на Минск. Момент запечатлел минчанин Александр Шевцов:

Фото дня. Как на Минск надвигалась тьма

Фото тут и далее Александр Шевцов  

Фото дня. Как на Минск надвигалась тьма
Фото дня. Как на Минск надвигалась тьма

 
Теги: Минск
 
 
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Красивая и пугающая картина.
 
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