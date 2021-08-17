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Фото дня. Как на Минск надвигалась тьма
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Красивая и пугающая картина.
17 августа на Минск обрушился ливень и шквалистый ветер. Итогом разгула стихии стали десятки поваленных деревьев, дорожных знаков и билбордов. Сообщается о разрушенных детских площадках.
В Заславле после ливня более шести часов не было электричества. На рынке «Ждановичи» рухнул навес над торговыми павильонами, пострадали два человека.
А вот как буря надвигалась на Минск. Момент запечатлел минчанин Александр Шевцов:
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Красивая и пугающая картина.
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