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В Афганистане началось вооруженное сопротивление талибам
Источник материала: Навiны
Силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с исламистами и выбили боевиков из района Чарикар в провинции Парван.
По информации
Для поддержки афганцев направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.
Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на Конституцию. Политик
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Силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с исламистами и выбили боевиков из района Чарикар в провинции...
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