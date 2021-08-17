В Афганистане началось вооруженное сопротивление талибам

Силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с исламистами и выбили боевиков из района Чарикар в провинции Парван.



Фото: mcezone.com

По информации «Спутника» , через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль Афганистана, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере страны.

Для поддержки афганцев направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.