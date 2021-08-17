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В Афганистане началось вооруженное сопротивление талибам

17.08.2021 21:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с исламистами и выбили боевиков из района Чарикар в провинции Парван.

В Афганистане началось вооруженное сопротивление талибам
Фото: mcezone.com

По информации «Спутника», через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль Афганистана, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере страны.

Для поддержки афганцев направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.

Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на Конституцию. Политик призвал жителей Афганистана присоединиться к сопротивлению против «Талибана».

 
 
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Силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с исламистами и выбили боевиков из района Чарикар в провинции...
 
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