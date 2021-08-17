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Белорусские таможенники выявили схему незаконного ввоза косметики

17.08.2021 21:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативная таможня выявила схему незаконного ввоза в Беларусь профессиональной косметики, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Установлено, что преступная схема реализовывалась с 2018-го по 2020 год. Стоимость ввезенной косметики превысила Br2,5 млн.

Из стран Европейского союза минской фирме поставлялась профессиональная косметика европейских брендов широкого ассортимента: краски и уходовые средства для волос, крема, сыворотки, инъекционные препараты для лица и многое другое. Для ввоза товаров в Беларусь представлялись документы с недостоверными сведениями о стоимости. Это подтвердили и результаты проверки: от компетентных служб иностранных государств были получены оригинальные коммерческие документы, свидетельствующие о том, что для таможенных целей представлялись документы с заниженной в два и более раз стоимостью товаров. Так компания-получатель уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму более Br350 тыс.

В настоящее время ущерб, причиненный государству, возмещен полностью.

Возбуждено дело по ч.2 ст.231 УК.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что преступная схема реализовывалась с 2018-го по 2020 год. Стоимость ввезенной косметики превысила Br2,5 млн.
 
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