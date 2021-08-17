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Александр Кнырович вышел на свободу. Он сидел с 2017 года

17.08.2021 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В июле 2018-го Кныровича приговорили к 6 годам колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в течение пяти лет



Отметим, Александр Кнырович не признал свою вину. 

Почему он вышел раньше срока не сообщается.

Кнырович управлял холдингом «Сармат». Он обвинялся вуклонении уплаты налогов, а также в даче взятки. 
 
 
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В июле 2018-го Кныровича приговорили к 6 годам колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в течение пяти...
 
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