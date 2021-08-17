|
Пахне чабор! Сергею Тихановскому исполнится 43 года
Источник материала: Партизан
Завтра, 18 августа, белорусский политик Сергей Тихановский не сможет отметить свой день рождения в кругу семьи и друзей.
фото: osnmedia.ru
Уже более года он находится в минском СИЗО. Вот что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра, 18 августа, белорусский политик Сергей Тихановский не сможет отметить свой день рождения в кругу семьи и друзей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)