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Поддержка предприятий: судьбу убыточных фирм в Беларуси решат местные власти
17.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Судьбу белорусских предприятий-банкротов должны решать местные власти. Соответствующий законопроект обсудили на совещании президента с руководством правительства, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко поручил, чтобы документ заработал уже с будущего года. Законопроект должен автоматически защищать организации от внешних шоков – таких, как санкции или глобальные экономические риски. Новая схема позволит разгрузить суды, которые сейчас занимаются делами предприятий-банкротов.
Еще один вопрос – системы мониторинга общественной безопасности. Пока камеры видеонаблюдения следят за порядком и фиксируют номера автомобилей только в столице. Постепенно к республиканской системе подключат и другие города.
«Система должна стать закрытой, что позволит минимизировать риски кибератак. С другой стороны, мы предусмотрели, что разработчиком программного обеспечения будет национальная IT-компания. Это дополнительный фактор обеспечения безопасности системы. Это не какое-то белорусское ноу-хау, достаточно давно подобные системы используются во всех развитых странах мира», – отметил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Геннадий Казакевич.
Обсудили и отраслевые программы Союзного государства Беларуси и России – всего их около 30. Стороны практически полностью согласовали пакет интеграционных документов.
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Новая схема позволит разгрузить суды, которые сейчас занимаются делами предприятий-банкротов.
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